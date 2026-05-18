José Mourinho confirms Real Madrid interest, sparks speculation

José Mourinho has confirmed his interest in returning to Real Madrid, sparking speculation about his potential return to the Spanish club. The Portuguese coach has publicly discussed talks with the club, stating that something is happening, but he needs time to make a decision. With Florentino Perez planning a meeting with Mourinho to discuss the details, the signs are pointing towards a sensational comeback for 'The Special One' at Real Madrid.

Jetzt heizt José Mourinho die Spekulationen um Real Madrid selbst an! Nach Benfica s 3:1-Sieg gegen Estoril Praia bestätigte der Portugiese erstmals öffentlich Gespräche rund um die Königlichen.

"Wir können das Interesse nicht verheimlichen. Da ist etwas im Gange", sagte Mourinho nach dem Spiel. Gleichzeitig betonte der 63-Jährige aber auch: "Ich brauche Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, diese Woche wird sehr wichtig sein.

". Damit verdichten sich die Zeichen für ein spektakuläres Comeback bei den Madrilenen weiter. Laut mehreren Medienberichten gilt "The Special One" aktuell als Topfavorit auf den Trainerposten bei Real Madrid. Präsident Florentino Perez soll bereits ein Treffen mit Mourinho planen, um die letzten Details zu besprechen.

Noch steht Mourinho bei Benfica bis 2027 unter Vertrag. Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Kult-Coach den portugiesischen Traditionsklub aber vorzeitig verlassen. Benfica will das verhindern und soll Mourinho bereits ein verbessertes Angebot vorgelegt haben. Offiziell hält sich der Ex-Real-Coach dennoch weiter bedeckt.

"Ich habe keinen Kontakt zu Real - weder mit dem Präsidenten noch mit jemand anderem aus der Vereinsführung", erklärte Mourinho zuletzt. Hinter den Kulissen dürfte aber längst intensiv verhandelt werden. Real sucht nach einer völlig verkorksten Saison ohne Titel einen Neustart. Nach dem frühen Aus von Xabi Alonso konnte auch Nachfolger Álvaro Arbeloa die Wende nicht schaffen.

Selbst Arbeloa sprach sich nun offen für Mourinho aus: "Als Madridista fühle ich, dass er die Nummer eins ist.

". Bereits von 2010 bis 2013 stand Mourinho bei Real an der Seitenlinie. Damals gewann er unter anderem die Meisterschaft und den Cup und sorgte auch abseits vom Sport für Schlagzeilen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Mourinho Real Madrid Benfica Estoril Praia Xabi Alonso Álvaro Arbeloa The Special One Florentino Perez Benfica Vs Estoril Praia Real Madrid Coach Real Madrid Title Real Madrid Comeback

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mourinho: „Angebot erhalten“, aber nicht von RealBahnt sich etwa eine Kehrtwende bei Jose Mourinho an? Der Star-Trainer, der zuletzt bereits intensiv mit seinem Ex-Klub Real Madrid in Verbindung ...

Read more »

'Soll ruhig bleiben' – Arbeloa teilt gegen Mbappe ausReal Madrid: Arbeloa reagiert gelassen auf Mbappé-Kritik, äußert Verständnis und spricht über mögliche Rückkehr von Trainer José Mourinho.

Read more »

Xabi Alonso wird neuer Trainer des englischen Premier-League-Clubs ChelseaXabi Alonso, der ehemalige Mittelfeldspieler von Bayern München und Real Madrid, wird neuer Trainer des englischen Premier-League-Clubs Chelsea. Alonso unterschrieb einen Vertrag bis 2030 und löst den bisherigen Trainer Liam Rosenior ab.

Read more »

Mourinho: Real-Rückkehr? Benfica findet NachfolgerDer Weg ist frei für Real Madrid! Benfica Lissabon hat einen Nachfolger für Trainer-Legende José Mourinho gefunden. Der Portugiese wird intensiv mit ...

Read more »