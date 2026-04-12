Jörg Rothenpieler im Kampf gegen sexualisierte Gewalt: Selbsthilfe und die Kraft der Reflexion

In Graz bietet Jörg Rothenpieler eine Selbsthilfegruppe für Missbrauchsopfer an und beobachtet eine wachsende Zunahme sexualisierter Gewalt. Er sieht eine positive Entwicklung in der Fähigkeit, über erlittene Traumata zu sprechen. Sein Engagement gründet auf persönlichen Erfahrungen und dem Wunsch nach Enttabuisierung. Der Artikel beleuchtet die Arbeit der Selbsthilfegruppe, die Herausforderungen und die Bedeutung von Selbstreflexion im Kampf gegen Gewalt.

Jörg Rothenpieler leitet ehrenamtlich in Graz eine Selbsthilfe gruppe für Missbrauch sopfer. Er beobachtet eine wachsende Zunahme sexualisierter Gewalt und gleichzeitig eine positive Entwicklung im Umgang damit, insbesondere beim schwierigsten Schritt der Aufarbeitung: „Jüngere Teilnehmer sind unglaublich reflektiert und beim Benennen tougher als meine Generation.“\Rothenpielers Engagement wurzelt in seiner persönlichen Erfahrung.

Jahrelang war er sich seiner eigenen negativen Lebenserfahrungen nicht bewusst. 2019 gründete der gebürtige Kärntner den Verein „Vive Veritas“, um eine Plattform für Gespräche über Missbrauch und Misshandlung zu schaffen. „Ich wollte mit anderen in Austausch kommen“, so Rothenpieler. Seitdem treffen sich Betroffene regelmäßig zu seinen „Seelenstammtischen“. Die Themen umfassen ein breites Spektrum, von Machtmissbrauch und häuslicher Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen und Femizidversuchen, die Frauen nur knapp überlebten. Die Tatorte sind vielfältig: das eigene Zuhause, die Schule, die Kirche oder der Arbeitsplatz. Jeder Teilnehmer trägt einen schweren Rucksack voller Schuld, Scham und Ängsten mit sich.\In den Räumen der Selbsthilfe Steiermark, wo die Treffen stattfinden, sind all diese Gefühle willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos und auf Wunsch anonym. „Man kann einfach nur drinnen sitzen und zuhören oder sich vorstellen und seine Geschichte erzählen“, erklärt Rothenpieler, der seine Arbeit ehrenamtlich verrichtet. Der erste und wichtigste Schritt ist das Benennen der eigenen Erfahrung. „Viele kommen erst Jahre oder Jahrzehnte später drauf, dass sie als Kind missbraucht wurden.“ Ein weiteres großes Thema ist die zunehmende sexualisierte Gewalt, insbesondere im digitalen Raum, wie das Beispiel der Schauspielerin Collien Fernandes zeigt, die durch Künstliche Intelligenz zum Gesicht von Pornos gemacht wurde. Rothenpieler warnt eindringlich vor den Gefahren dieses vermeintlich rechtefreien Raums. Gleichzeitig sieht er eine erfreuliche Entwicklung: „Jüngere Teilnehmer sind unglaublich reflektiert und beim Benennen tougher als meine Generation.“ Die Enttabuisierung ist Rothenpielers zentrales Ziel, sowohl im gesellschaftlichen Diskurs als auch auf persönlicher Ebene. Trotz aktueller Fälle, wie die Morde an Stefi P. und Johanna G., erkennen viele nicht, dass sie selbst von Gewalt betroffen sind. „Sich das einzugestehen, braucht Mut.“\Diese Selbstreflexion ist essenziell, um die Gewaltspirale zu durchbrechen und zu verhindern, selbst zum Täter zu werden. „Auch ich möchte toxische Verhaltensmuster bei mir selbst erkennen und bewältigen. Das fängt bei Kleinigkeiten im Alltag an“, so Rothenpieler. Alle, die diesen Weg gehen möchten, ermutigt er, Kontakt zum Verein „Vive Veritas“ aufzunehmen oder an einem „Seelenstammtisch“ teilzunehmen. Der nächste Termin in Graz ist am 27. April in der Lauzilgasse 25. Zudem leitet Rothenpieler mittlerweile auch eine Gruppe in Kärnten (Gutenbergstraße 7, Klagenfurt), die sich das nächste Mal am 11. Mai trifft





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Missbrauch Selbsthilfe Sexualisierte Gewalt Trauma Vive Veritas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

St. Pöltens Kampf gegen die Obsorge ab Tag einsÜberfällige Obsorge-Reform oder Kostenlawine? Insbesondere Niederösterreich will keine automatische Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ministerin Sporrer bleibt hart.

Read more »

Gefahr Unterzuckerung - Seltene Krankheit: Stellas Kampf ums Überlebenbeschäftigt sich als Medizinjournalistin seit Jahren in der Krone GESUND und GESUND online mit Gesundheit, Medizin und Forschung. Sie machte ihren Abschluss in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien.

Read more »

„Gänsehautmoment“ im Kampf gegen neues KraftwerkHannah Michaeler ist seit 2019 Redakteurin der 'Kronen Zeitung' und beschäftigt sich mit allem, was in der Steiermark passiert, und Kultur.

Read more »

Erneute Angriffe zwischen Hisbollah und Israel: Gewalt trotz GesprächenTrotz angekündigter Gespräche in Washington dauern die gegenseitigen Angriffe zwischen der Hisbollah und Israel an, fordern Tote und verdeutlichen die anhaltende Kampfbereitschaft beider Seiten.

Read more »

Trump droht Iran mit militärischer Gewalt vor Friedensgesprächen in PakistanVor geplanten Verhandlungen in Pakistan droht US-Präsident Donald Trump dem Iran mit militärischer Gewalt, sollte keine Friedenslösung gefunden werden. Er deutete an, dass die USA modernste Waffen einsetzen würden. Die Gespräche werden unter Vermittlung Pakistans geführt und sollen sich mit dem Iran-Krieg befassen, wobei der Iran eine Waffenruhe im Libanon und die Freigabe iranischer Vermögenswerte zur Bedingung macht.

Read more »

Österreich unterstützt Griechenland im Kampf gegen Maul- und Klauenseuche auf LesbosÖsterreich leistet Griechenland Hilfe im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche auf Lesbos durch die Bereitstellung von Schutzausrüstung. Die Unterstützung erfolgt im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus und unterstreicht die europäische Solidarität.

Read more »