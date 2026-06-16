Jordaniens Teamchef zeigt Respekt vor Österreich

Jordaniens Teamchef Jamal Sellami hat Österreich vor dem WM-Auftaktduell mit viel Lob bedacht. Er bezeichnet Österreich als eines der stärksten Teams bei dieser Weltmeisterschaft und lobt die Ausgewogenheit des Teams von Ralf Rangnick.

Großer Respekt vor dem ÖFB-Team! Jordaniens Teamchef Jamal Sellami hat Österreich vor dem WM-Auftaktduell am Mittwoch (6 Uhr) in Santa Clara mit viel Lob bedacht.

Österreich hat eines der stärksten Teams bei dieser Weltmeisterschaft, erklärte der 55-Jährige auf der Abschlusspressekonferenz im San Francisco Bay Area Stadium. Zwar würden andere Nationen über größere Einzelstars verfügen, doch bei Österreich sei die Mannschaft und auch der Trainer der Star. Besonders beeindruckt zeigt sich Sellami von der Ausgewogenheit des Teams von Ralf Rangnick. Die ÖFB-Auswahl verfüge über viel Erfahrung und große Qualität.

Sie sind sehr effizient im Angriff. Und auch wenn sie manchmal in der Defensive Fehler machen, kassieren sie nicht viele Tore, analysierte der Marokkaner. Ein Extralob gab es für Marcel Sabitzer. Den Dortmund-Profi bezeichnete Sellami als den Dynamo der österreichischen Mannschaft.

Gleichzeitig betonte er aber: Österreich hat auch viele weitere hervorragende Mittelfeldspieler und Stürmer. Für Jordanien ist das Duell ein historischer Moment. Die Asiaten bestreiten gegen Österreich das erste WM-Spiel ihrer Verbandsgeschichte. Allein die Teilnahme sei bereits ein großer Erfolg, meinte Sellami: Dass wir hier sind, ist schon eine Art Ruhm.

Zusätzliche Motivation schöpft der Teamchef aus den bisherigen Auftritten der asiatischen Mannschaften bei der WM. Ihre Ergebnisse sind ermutigend. Das ist für uns eine Quelle der Motivation, sagte Sellami. Dass die DJ Digitale Medien GmbH mich regelmäßig per E-Mail über Sport-News sowie über neue redaktionelle Inhalte und Dienstleistungen informiert und hierfür meine angegebenen Daten, meine IP-Adresse und Daten über meine Nutzung des Newsletters verarbeitet.

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Weitere Informationen, wie zB zur Speicherdauer und meinen Rechten, finde ich in der... Trotz der Außenseiterrolle reisen die Jordanier mit viel Selbstvertrauen an. Das erste Spiel ist sehr wichtig und hat Auswirkungen auf die nächsten Partien, erklärte der Trainer. Auch Kapitän Ehsan Haddad blickt dem Duell voller Vorfreude entgegen.

Wir empfinden keinen Druck, sondern Stolz. Für uns ist es ein Traum, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, sagte der 32-Jährige





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