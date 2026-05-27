Jonathan und Melina: Glaube und Treue auf dem Prüfstand bei Temptation Island VIP

In der Reality-Show Temptation Island VIP gerät die Beziehung von Jonathan und Melina in eine schwere Krise. Während Jonathan zunächst betont, wie stark ihr gemeinsamer christlicher Glaube sei, flirtet er in der Männervilla offen mit anderen Frauen. Als Melina die Aufnahmen sieht, ist sie enttäuscht und zieht Konsequenzen.

Zu Beginn der Show waren Jonathan und Melina noch überzeugt, dass ihre Beziehung stark genug sei, wobei besonders der gemeinsame christliche Glaube im Mittelpunkt stand.

Ohne Gott könnte unsere Beziehung nicht halten, erklärte Jonathan noch vor seinem Einzug voller Überzeugung. Frauenfreundschaften seien für ihn tabu gewesen - offenbar nicht ohne Grund. Kaum in der Männervilla angekommen, scheint Jonathan seine eigenen Regeln allerdings schnell zu vergessen. Der Reality-TV-Kandidat flirtet offensiv mit den Single-Frauen, tanzt eng mit ihnen und sucht immer wieder körperliche Nähe.

Besonders Verführerin Melina hat es ihm angetan. Umarmungen, Händchenhalten und vertraute Blicke sorgen schnell für Aufsehen. Für Freundin Melina wird es beim Lagerfeuer dann richtig bitter. Dort bekommt sie die Bilder ihres Partners aus der anderen Villa zu sehen - und kann ihren Augen kaum trauen.

Ihr Freund kommt der Verführerin immer näher. Das ist peinlich und respektlos. Ich brauche so einen Mann nicht in meinem Leben, stellt sie nach den Aufnahmen knallhart klar. Gott ist gerade nicht an seiner Seite.

Die gläubige Christin denkt dabei nicht nur an sich selbst, sondern auch an ihre Familien: Gott ist gerade nicht an seiner Seite, sagt Melina enttäuscht über Jonathan. Ob die Beziehung der beiden diese Krise übersteht oder endgültig zerbricht, zeigen die kommenden Folgen von Temptation Island auf RTL+





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