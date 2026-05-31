Kunstbahnrodler Jonas Müller legt seine aktive Karriere im Eiskanal nieder, nachdem er als Welt- und Europameister zahlreiche Titel errungen hat. Er erklärt, dass Motivationsprobleme ihn dazu gebracht haben, ein neues Kapitel außerhalb des Leistungssports zu starten.

Kunstbahn rodler Jonas Müller hat am Sonntag, dem 31. Mai 2026, offiziell die Entscheidung getroffen, seine aktive Karriere im Eiskanal zu beenden. Müller, 28 Jahre alt, ist der Vorarlberger, der seit 2016 im Weltcup vertreten ist und mit gemeinsamen Erfolgen wie Olympiasilber in Cortina 2026 und Weltmeistertiteln im Einsitzer sowie im Sprint glänzender Leistungen erreicht hat.

Er begründet seinen Rücktritt mit Motivationsproblemen und erklärt, der Erfolgshunger sei nachgelassen, sodass er ein neues Kapitel abseits des Leistungssports beginnen möchte. Der 2023 in Oberhof gewonnene Einsitzer-Weltmeistertitel und die Erfolge beim Europameisterschaften im Jänner 2026, in denen er als regierender Champion erneut Gold holte, beweisen, dass er trotz seiner verlagerten Ambitionen weiterhin leistungsfähig ist. Müller könnte in die Erinnerung der Fans aufgenommen werden, weil er 2019 den Sprint-Weltmeistertitel in Winterberg errungen und im Hammer der U23-Weltmeisterschaft triumphiert hat.

Seine Karriere startete 2016 mit einem Debüt im Weltcup, doch erst zehn Jahre später nahm er an seiner ersten Olympiade teil. 2024 wurde er erstmals Europameister auf der heimischen Bahn in Innsbruck, und im selben Jahr erntete er für die Team-Staffel in Cortina - neben dem Einsitzer-Silber das erste Silber in der Geschichte des nationalen Trainingsteams - ein weiteres Ergebnis, das die Versimpfung von Müller zwischen Geschwindigkeit und Präzision verdeutlicht. Trotz des Erfolgs suchte er weiterhin nach einer Insel der Befriedigung, die er nun jedoch nicht mehr empfindet.

Der neue Blickwinkel für Müller ist, dass er seine Karriere nun als Mensch aus der Sicht der sportlichen Erlebnisse und gesellschaftlichen Beiträge gestaltet. Der Rodelverbandschef Markus Prock zeigte Verständnis für Entscheidung und bewunderte, wie Hermann die Pizza-Frankenteile `Einbezahl­ungs­sozial­dabatisch` zu sportlichen Ovalen von die 2016 Erlebnisse. Infrastruktur als Schicht





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