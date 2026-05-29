John Travolta feiert Regiedebüt mit persönlichem Film

John Travolta gibt mit Nachtflug nach L.A. sein Regiedebüt und präsentiert dabei einen sehr persönlichen Film, der auf seinem eigenen Roman basiert. Inspiriert von früheren Regisseuren trägt er Baskenmütze und spricht über seine Outfit-Listen in angesagten Magazinen.

John Travolta , der als Schauspieler, Sänger und Tänzer weltberühmt wurde, gibt mit dem Film Nachtflug nach L.A. sein Regiedebüt . Der 72-Jährige präsentierte den Streifen kürzlich bei einer Premiere und verriet dabei dem Branchenblatt Variety, dass er sich für diesen Anlass in ein besonderes Outfit geworfen habe: eine Baskenmütze .

Er habe sich gesagt: Nun, du bist nicht wirklich ein Schauspieler, du bist ein Regisseur. Warum ziehst du dich nicht auch so an? Inspiriert habe ihn der traditionelle Look früherer Filmemacher. Sie trugen alle Baskenmützen und manchmal eine Brille, erklärte Travolta.

Es war sehr klischeehaft, aber auf eine wunderbare Art, weil sie sich wahrscheinlich an den Malern und Musikern ihrer Zeit orientierten. Auf die Frage, wie viele Baskenmützen er besitze, antwortete der Regiedebütant: Etwa zwölf. Auch zählte er auf, auf welche Listen angesagter Outfits er es so geschafft habe: Vogue, Vanity Fair, GQ und Harpers Bazaar. Mit Nachtflug nach L.A. legt Travolta nicht nur sein erstes Regiewerk vor, sondern auch sein persönlichstes Projekt.

Der Film startet gerade beim Streamingdienst Apple TV und adaptiert seinen eigenen Roman Propeller One-Way Night Coach aus dem Jahr 1997, den er damals für seinen ältesten Sohn Jett schrieb. Jett litt seit seiner Kindheit an Epilepsie und starb 2009 im Alter von nur 16 Jahren. Der Film ist eine Hommage an Travoltas Mutter, der er nach eigenen Worten viel verdankt.

In Cannes, wo der Film seine Weltpremiere feierte, erzählte der Schauspieler, sie habe entscheidend zu seiner Karriere beigetragen und wohl auch zu jener Sehnsucht nach Kino, Erinnerung und Aufbruch, die den Film durchziehe. Die Handlung von Nachtflug nach L.A. dreht sich um einen Jungen, der von seiner Mutter inspiriert wird und von einem besseren Leben träumt. Travolta selbst bezeichnet den Film als eine sehr persönliche Reise, die nicht nur seine eigene Kindheit widerspiegelt, sondern auch die universelle Liebe zur Filmkunst.

Die Musik spielt eine zentrale Rolle, unterstrichen durch einen Soundtrack, der die 50er- und 60er-Jahre Revue passieren lässt. Der Schauspieler hofft, dass der Film nicht nur ein Erfolg wird, sondern auch als Vermächtnis für seinen Sohn Jett wirken kann. Mit dem Debüt beweist Travolta einmal mehr sein Talent, sich immer wieder neu zu erfinden und seinem Publikum berührende Geschichten zu präsentieren, die weit über die Leinwand hinausgehen.

Der Film ist ab sofort auf Apple TV+ verfügbar und wird international von Kritikern durchaus wohlwollend aufgenommen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Travolta Regiedebüt Nachtflug Nach L.A. Baskenmütze Film

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORF-Doku über Handyverzicht schlägt WellenEine ORF-Doku über Handyverzicht schlägt 2025 international Wellen. Der Fortsetzung 'Das große Dok-1-Handyexperiment' gelingt ein Kunststück. Selbst wenn man vor dem Fernseher sitzt und ohnehin unterhalten wird, ist der Griff zum Handy ganz normal geworden. Schnell googeln, wo der Hauptdarsteller noch mitgespielt hat. Schauen, was die Familie auf WhatsApp schreibt. Checken, ob die Push-Mitteilung tatsächlich weltbewegend ist. Bei der ORF-Sendung 'Das große Dok-1-Handyexperiment' überfällt einen als Zuseherin auch der Drang, sein Smartphone in die Hand zu nehmen - und es außer Reichweite zu legen. Denn die Botschaft ist überdeutlich: dauernde Handynutzung tut uns nicht gut. In erster Linie geht es in der 75-minütigen Dokumentation aber um Schülerinnen und Schüler. Vergangenen September hatte der Vorgängerfilm 'Drei Wochen Handy-Entzug: Das Experiment' 69 Jugendliche eines Oberstufen-Gymnasiums in Gänserndorf begleitet, die sich in Verzicht übten. Die Doku schlug Wellen, es gab Artikel in der 'Bild' und in der 'New York Times'. Nun wurde das Experiment auf breiter Basis wiederholt: 72.000 Schülerinnen und Schüler aus 600 Schulen (auch aus Deutschland, der Schweiz und Italien) haben sich dafür angemeldet, knapp 46.000 haben auch an einer begleitenden Studie teilgenommen. Die neue Doku kommt also mit - berechtigtem - Selbstlob daher. 'Das ist ein Film über ein außergewöhnliches Projekt, das Ausmaße angenommen hat, mit denen ich nie im Leben gerechnet hätte', sagt die grundsympathische ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter eingangs. Dass ihr Film trotz der schieren Masse an Beteiligten und Themen nicht zerfahren wirkt, ist ein kleines Kunststück. Er konzentriert sich auf wenige Schulen, schneidet zwar sehr vieles an, leitet aber entlang eines roten Fadens durch die Materie: Die Gefahren der Handynutzung, was weniger didaktisch wirkt, als es ist. Meist sind es nämlich Jugendliche und Kinder selbst, die die Botschaft überbringen

Read more »

Netflix, Amazon und Co. müssen EU-Filme finanzierenDas deutsche Bundeskabinett zwingt Netflix, Amazon und Disney+ künftig zu Millioneninvestitionen in europäische Film- und Serienproduktionen.

Read more »

Filmfestival in Bad Hofgastein lockt Weltstars anDas CALL Film Festival startet heute mit seiner ersten Ausgabe – inklusive internationaler Stargäste. Es soll zu einem regelmäßigen Fixpunkt am ...

Read more »

Pierre Deny, bekannt aus 'Emily in Paris', ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung.Pierre Deny, bekannt aus der Netflix-Serie 'Emily in Paris' und einigen französischen TV-Serien, ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung. Seine Karriere begann in den 1980er-Jahren auf der Theaterbühne, später wechselte er erfolgreich zu Film und Fernsehen. Pierre Deny galt in Frankreich seit Jahrzehnten als bekanntes TV-Gesicht. Seine Rolle in 'Emily in Paris' sorgte international für Aufmerksamkeit. Pierre Deny spielte Louis de Léon, den Geschäftsführer des fiktiven Luxusmodekonzerns JVMA. Er war auch in Krimiserien wie 'Julie Lescaut' und 'Une femme d'honneur' bekannt, in denen er als Hauptkommissar zu sehen war. Zudem wirkte er in der beliebten Serie 'Demain nous appartient', die das Leben der Bewohner der südfranzösischen Stadt Sète erzählt. Auf der Kinoleinwand war Pierre Deny unter anderem 2012 in 'La Vie d'une autre' unter der Regie von Sylvie Testud zu sehen.

Read more »