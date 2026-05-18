Nach dem Sturz von Johann Zarco (Honda) auf dem Grand Prix in Katalonien sind schwere Verletzungen bekannt geworden. Der Franzose zog sich Beinverletzungen und eine Fraktur des Knöchels zu. Zu Glück konnte jedoch keine lebensgefährlichen Insolvenz festgestellt werden.

Nach der Diagnose von Alex Marquez (Wirbel-Bruch) gibt es nun auch Neuigkeiten rund um das zweite Sturz -Opfer des Grand Prix von Katalonien: Johann Zarco (Honda) , dessen Bein sich im Motorrad von Francesco Bagnaia verfangen hatte, zog sich Bänderverletzungen sowie eine Fraktur des Knöchels zu.

Es waren schlimme Szenen! Unmittelbar nach dem Neustart stürzten Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda). Zarco wurde dabei von Bagnaias Motorrad eingeklemmt. Seine Konkurrenten eilten sofort zu Hilfe.

Nach einer Erstversorgung im Kiesbett wurde der Franzose mit dem Rettungswagen abtransportiert. Im Krankenhaus folgten weitere Untersuchungen, wenig später stand die Diagnose fest: Fraktur des Knöchels und Bänderrisse im Knie. Ein herber Rückschlag, aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen.

"Ich habe eine Halskrause, aber sie ist eher lästig als wirklich schlimm. Das eigentliche Problem ist das Knie. Die Bänder haben nachgegeben, aber der Oberschenkelknochen ist nicht gebrochen". Weiters schildert er: "Ein kleiner Bruch am unterenende der Wadenbeinspitze, an der Außenseite des linken Knöchels.

Ichhalte euch auf dem Laufenden. Nur damit ihr euch keine allzu großen Sorgen macht: Mehr Schreck als Schaden, kann man sagen.





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grand Prix In Katalonien Johann Zarco (Honda) Sturz Bänderverletzungen Fraktur Des Knöchels

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

8 Menschen verletzt bei Autounfall in Modena, Fahrer festgenommen, Verletzte in KrankenhäusernEin 31-jähriger marokkanischer Herkunft ist nach einem Autounfall in Modena festgenommen worden, bei dem acht Menschen verletzt wurden. Der Fahrer versuchte zu fliehen und verletzte einen Passanten, bevor er überwältigt wurde. Die Verletzten sind fünf Frauen und drei Männer, zwei Frauen und ein 69-Jähriger mit schweren Verletzungen, eine 55-Jährige mit der schwersten Verletzung, ein 52-Jähriger und drei weitere Personen mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte ihre Anteilnahme und dankte den Bürgern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz.

Read more »

Gewalt in Wien:izionist belästigt Frau, kuppelte mit MesserEin 29-Jähriger hat in Wien eine Frau verbal belästigt und ihr später ins Gesicht geschlagen, bevor er einen seiner copoppenlos mit einem Messer belagerte. Drei Personen wurden verletzt, während ein Zeuge und der Angreifer selbst mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden.

Read more »

Tödlicher Unfall in Osttirol: 67-jährige Einheimische von Kuhherde getötetZu einem tödlichen Unfall kam es am Sonntagmittag in Oberlienz: Ein Ehepaar wurde in einem Weidegebiet von einer Kuhherde attackiert. Eine 67-jährige Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Read more »

Biker stirbt bei Unfall auf Landesstraße in OberösterreichEin 20-jähriger Biker aus Attnang-Puchheim kam in einem Unfall in der Gemeinde von Aurach am Hongar von der Landesstraße ab und wurde anschließend über eine Böschung katapultiert. Er erlitt schwere Verletzungen und starb später im Krankenhaus.

Read more »