Johann Lafer kämpft mit Chemotherapie gegen Krebs

Der bekannte Fernsehkoch Johann Lafer leidet an Lymphdrüsenkrebs und kämpft seit Jahresanfang mit Chemotherapie gegen die Krankheit.

Der bekannte Fernsehkoch Johann Lafer kämpft seit Jahresanfang mit einer Chemotherapie gegen Krebs . Der 68-jährige Steirer hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung seine Krebs erkrankung öffentlich gemacht.

Lafer leidet an Lymphdrüsenkrebs und befindet sich derzeit in chemotherapeutischer Behandlung. Die Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden, als ein Arzt bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur Schatten in der Leiste gesehen habe. Lafer hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Schmerzen und dachte, dass die Krankheit schnell verschwinden würde. Doch im Jänner 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert.

Plötzlich waren seine Lymphknoten geschwollen, er hatte Schweißausbrüche nachts und schlief kaum noch. Daraufhin habe er gemerkt, dass die Krankheit in die falsche Richtung läuft. Seit Anfang des Jahres kämpft Lafer nun mit Chemotherapie gegen den Krebs. Jede Chemo läuft fast 24 Stunden und hinterlässt den 68-Jährigen völlig erschöpft.

Doch Lafer bleibt optimistisch und sieht, dass die Knoten kleiner werden und die Behandlung anschlägt. Das gibt ihm Kraft, um weiterzukämpfen. Lafer ist entschlossen, nicht aufzugeben und möchte weiter arbeiten, weil er noch viel vor hat und viele Ideen hat. Er hat sich entschieden, öffentlich über seine Krankheit zu sprechen, um anderen zu helfen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen





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