Joane Gadou entschied das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Arsenal mit einem spektakulären Torvorlage. Details zum Transfer und Vertragslaufzeit.

Joane Gadou hat mit einer überragenden Leistung bei Borussia Dortmund für große Begeisterung gesorgt. Der 19-jährige französische Innenverteidiger glänzte am Dienstagabend während des Champions-League-Spiels der Schwarz-Gelben gegen den FC Arsenal. Das Duell endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei Gadou nicht nur defensiv überzeugte, sondern auch entscheidende Offensivqualitäten zeigte.

Gadou löst Torvorlage per Sololauf aus

Gadou sorgte in der 55. Minute für die Wende, indem er in der eigenen Hälfte zu einem beeindruckenden Sololauf ansetzte. Dabei schüttelte er zwei Gegenspieler effektiv ab und bediente Maximilian Beier mit einem präzisen Zuspiel. Beier nutzte die Chance und vollendete zum 1:1-Endstand, was dem BVB den begehrten Punktgewinn bescherte.

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Mitspieler loben technische Fähigkeiten

Die Reaktionen der Teamkollegen fielen äußerst positiv aus. Torschütze Maximilian Beier schwärmte nach dem Schlusspfiff bei Prime Video von Gadou als einem Tier. Er hob besonders die dribbelnden Qualitäten und die körperliche Stärke des Franzosen hervor. Auch Jobe Bellingham betonte die enorme Stärke Gadous im Eins-gegen-Eins, sowohl mit als auch ohne Ball. Der Engländer riet Gadou scherzhaft, diese Aktionen öfter zu wiederholen.

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Trainer und Management bleiben nüchtern

Torwart Gregor Kobel konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und verwies auf die besondere Spielweise von Gadou. Er witzelte, dass der Verteidiger oft durch die Mitte geht, wenn keine Anspielstationen vorhanden sind. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nannte die Vorlage eine Sensation, während Trainer Niko Kovac die Euphorie etwas dämpfte. Kovac betonte, dass Gadou auf einem guten Weg sei, aber noch an Größe und Kraft arbeiten müsse.

Hintergrund zum Transfer und Vertragssituation

Borussia Dortmund hatte den Franzosen im vergangenen Sommer für 19,5 Millionen Euro von Red Bull Salzburg verpflichtet. Mittlerweile hat der Youngstar bereits das Interesse großer europäischer Vereine wie Paris Saint-Germain und Real Madrid geweckt. Trotz dieses Interesses steht Gadou beim BVB noch bis 2031 unter Vertrag, sodass der Klub vorerst auf ihn setzen kann.