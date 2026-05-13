Joachim Löw schließt Rückkehr auf die Trainerbank fast aus

Der ehemalige deutsche Nationaltrainer Joachim Löw äußert sich skeptisch über eine mögliche Rückkehr als Trainer. Er verrät, warum ein Comeback unwahrscheinlich ist und welche Herausforderungen ihn als Coach aufhalten könnten. Dazu spricht er über seine aktuelle Lebenssituation und die rasante Entwicklung im modernen Fußball.

Joachim Löw kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank aktuell kaum vorstellen. Der frühere deutsche Nationaltrainer erklärte am Montag in Berlin, ein Comeback als Coach sei eher unwahrscheinlich.

Seit seinem Rücktritt vom DFB nach der EM 2021 habe es immer wieder Anfragen gegeben, sagte der Weltmeistertrainer von 2014. Allerdings fehle ihm bislang das innere Feuer, das man unbedingt als Trainer brauche.

Zudem gab der 66-Jährige zu bedenken, dass er bereits seit einigen Jahren aus dem Berufsleben ausgetreten sei und sich fragt, ob er noch die nötige Energie aufbringen könnte, um eine Mannschaft täglich weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Die schnelle Entwicklung des modernen Fußballs sieht Löw kritisch. Das Spiel habe in Sachen Tempo, Intensität und Qualität deutlich an Dynamik gewonnen. Ich weiß auch nicht, ob das alles noch richtig ist, was ich sage, meinte der ehemalige Bundestrainer selbstkritisch.

Trotzdem blieb ein kleines Hintertürchen: Sollte ein besonders reizvolles Angebot kommen, könnte er sich einen neuen Job theoretisch trotzdem vorstellen, auch wenn er dies eher für unwahrscheinlich hält. Zuletzt hatte Löw auch Gerüchte über ein mögliches Interesse aus Ghana zurückgewiesen. In seinem Leben nach dem Fußball genießt er nun mehr Zeit für Familie und persönliche Interessen, betonte Löwen unverweigerlich





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