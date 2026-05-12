Deutschlandshemaliger Bundestrainer Joachim Löw schließt ein Comeback als Nationaltrainer aus. Gleichzeitig vollzieht Curacao eine überraschende Kehrtwende und setzt nach dem Rücktritt von Fred Rutten auf die Rückkehr des früheren Trainers Dick Advocaat vor der WM in den USA. Advocaat könnte mit 78 Jahren zum ältesten WM-Trainer werden.

Deutschlands einflussreicher Fußballtrainer Joachim Löw hat sich eindeutig zu einem möglichen Comeback als Nationalcoach geäußert. Auf die Frage, ob er noch einmal auf eine Anfrage eines Teams wie Curacao reagieren würde, so kurz vor der Weltmeisterschaft, betonte Löw: 'Das würde ich auf keinen Fall machen!

' Der 66-Jährige scheint sich mittlerweile klar von dem Gedanken verabschiedet zu haben, noch einmal in den Trainerstuhl einzunehmen. Doch der Verlauf der Ereignisse könnte Löw dennoch überraschen, denn nurkurze Zeit später traf eine überraschende Entscheidung den Fußballverband von Curacao. Nach dem Rücktritt von Fred Rutten als Nationaltrainer, der am Montag seinen Posten niederlegte, scheint Curacao nun doch eine Rückkehr des früheren Trainers Dick Advocaat zu ermöglichen.

Rutten begründete seinen Rücktritt damit, dass 'kein Klima entstehen dürfe, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb des Teams und des Trainerteams untergräbt'. Zudem betonte er, dass die Zeit dränge und Curacao vorankommen müsse. Das erste Spiel des WM-Debütanten Curacao bei den USA findet am 14. Juni gegen Deutschland in Houston statt.

Besonders brisant ist diese Entwicklung, da Advocaat selbststells als Architekt des WM-Erfolgs von Curacao gilt. Er führte das Team alles in allem zur Qualifikation, trat dann aber im Februar zurück, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Nach enttäuschenden Testspielen gegen China und Australien wurde die Kritik an Rutten immer lauter und der Ruf nach einer Rückkehr Advocaats stärker.

Der Verband stand zunächst noch hinter Rutten, doch der Rücktritt des Niederländers, der jetzt die Tür für Advocaat geöffnet hat, stellt alles auf den Prüfstand. Sollte Advocaat tatsächlich noch einmal das Amt übernehmen, würde er mit 78 Jahren Otto Rehhagel als ältesten Trainer bei einer Weltmeisterschaft ablösen. Für viele Beobachter wäre dies eine erfreuliche Wendung, besonders für die Fans von Curacao, die ihre Hoffnung auf einen erfolgreichen WM-Auftritt weiterhin in Advocaat setzen





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