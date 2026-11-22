Bestsellerautor Jo Nesbø diskutiert die Natur von Gut und Böse, seine Kinderalbträume und den 14. Harry-Hole-Krimi, in dem der Detektiv seine letzte Jagd unternimmt.

Der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø widmet sich in seinem neuen Interview tiefgreifenden philosophischen Fragen zur menschlichen Natur. Gleichzeitig beleuchtet er den Hintergrund zu Harry Hole, der in seinem vierzehnten Krimi seine Karriere als Detektiv beendet. Stattdessen bewirbt sich der Ermittler bei einer Versicherung, bevor neue, im Internet verbreitete Gewaltvideos ihn zu einer finalen Jagd nach Oslo zwingen.

Philosophische Betrachtung über die Natur des Bösen

Jo Nesbø definiert sich selbst klar als Pessimisten, der dennoch glücklich ist, da das Leben seine Erwartungen oft übertrifft. Er argumentiert, dass aktive Bosheit schwer zu fassen ist und vergleichbar mit Kälte, die nur die Abwesenheit von Wärme darstellt. Stattdessen existiert ein passives Böses, das aus einem Mangel an Mitgefühl resultiert. Dieses Phänomen wird an einem Beispiel aus dem Kongo verdeutlicht, wo Flüchtende an einem verlassenen Kind vorbeiging.

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Nesbø stellt die Frage, ob dieser Umgang mit Notlagen ein moralischer Fehler ist oder eine Überlebensstrategie in extremen Situationen. Er unterscheidet deutlich zwischen dem erzwungenen Ignorieren aus eigener Existenzangst und der bewussten, hasserfüllten Gewalt eines Täters. Für einen Schriftsteller ist es essenziell, diese Grauzonen glaubwürdig darzustellen, anstatt einreihige Monster zu zeichnen. Der Autor sucht nach Formen des Bösen, mit denen er sich selbst identifizieren kann.

Historische Prägung und gesellschaftliche Fragilität

Die Grenzen zwischen Zivilisation und Barbarei wirken auf Jo Nesbø extrem schmal, eine Erkenntnis, die durch seine Kindheit in den Sechzigerjahren geprägt wurde. Damals herrschte das Gefühl vor, dass Demokratien und Rechtsstaatlichkeit gesichert sind. Ein entscheidender Einschnitt für dieses Weltbild war der Krieg auf dem Balkan in den Neunzigern. Nesbø bereiste Jugoslawien mit siebzehn Jahren und traf dort freundliche Menschen.

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Die Nachrichten aus Sarajevo zeigten später einen jungen Mann, der von einem Gleichaltrigen in den Fuß geschossen wurde. Nesbø erkannte, dass diese beiden Männer möglicherweise im selben Basketballteam gespielt hatten und dieselbe Musik hörten. Innerhalb von sechs Monaten verwandelten sich Kameraden in Feinde, die als Scharfschützen aufeinander zielten. Diese Erfahrung lehrte ihn, dass solche Eskalationen überall geschehen können und Demokratie kein Selbstläufer ist.

Harry Holes letzter Fall und mediale Gewalt

Im vierzehnten Harry-Hole-Roman befindet sich der Detektiv am Ende seiner Laufbahn. Statt Morde aufzuklären, bewirbt er sich bei einer Versicherung. Die ruhige Phase endet jedoch abrupt, als perfekt inszenierte Videos von brutalen Morden im Internet auftauchen. Die Ermittlungen führen die Spur zu einer Filmcrew in Oslo. Harry Hole begibt sich daraufhin in dieses Milieu und startet eine spannende Jagd.

Jo Nesbø, der sich für das Gespräch von einem Aufenthalt in Griechenland meldet, betont seine Haltung zur überbordenden Gewalt in seinen Romanen. Er setzt sich selbst und seinen Lesern beim Schreiben keine Grenzen. Dennoch gab es Ausnahmen, wie eine Kritik an der Szene im Roman "Leopard". Ein schwedischer Kritiker empörte sich über das Ausmaß der Gewalt, dem Nesbø zustimmte. Dieses Gespräch zeigt, dass auch der Autor Reflexionsprozesse durchläuft, um die Wirksamkeit seiner Erzählungen zu bewerten.