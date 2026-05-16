JJ's Triumph in Wien: A Stellar Performance and a Memorable Show

JJ, the winner of the Eurovision Song Contest in Basel, did not get the chance to host the event in Vienna. However, he made a significant impact in the current final, showcasing his growth as a performer and a star. His performance was accompanied by a symphony orchestra and dancers, leaving a lasting impression on the audience.

noch den Wunsch geäußert, nach seinem Sieg in Basel den 'Song Contest' in Wien zu moderieren. Dieser Traum ging allerdings nicht in Erfüllung, der Job ging stattdessen an Im aktuellen Finale kommt JJ dennoch prominent vor und zeigt einmal mehr, warum er im Vorjahr als großer Gewinner hervorging.

Bereits im zweiten Halbfinale setzte er mit seinem neuen Song 'unknown' einen starken Auftritt, begleitet von zahlreichen Tänzern und Luftakrobaten. Im Finale hat er nun ebenfalls spektakulär die Show eröffnet. Mit seinem neuen Song 'Unknown' und einem Remix seines Siegerlieds 'Wasted love' sorgt er bereits zu Beginn der Show für ordentlich Stimmung. Gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien liefert er eine kraftvolle Performance, während Tänzer die Show ergänzten.

In Gold gekleidet, mit Smokey Eyes, bringt der 25-Jährige die Wiener Stadthalle zum Beben und bekommt dabei viel Jubel. Dabei zeigt er selbstbewusst seine Entwicklung des vergangenen Jahres: Nicht nur stimmlich im Operngesang auf höchstem Niveau, sondern auch auf der Bühne als gereifter Star, während die teilnehmenden Länder mit ihren Flaggen in die Halle einziehen





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