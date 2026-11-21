Tennislegende Jimmy Connors (74) kündigt zweite Operation an. Er teilt Krebsdiagnose im Podcast und mahnt Fans zu intensivem Sonnenschutz für Ohren und Haut.

Die Behandlungskurve für die Tennis-Ikone Jimmy Connors verlägt weiterhin steil. Sechs Wochen nach dem ersten medizinischen Eingriff steht für den 74-jährigen Ex-Weltranglistenersten eine weitere Operation an. In einem öffentlichen Gesundheitsupdate bestätigte Connors seine Krebs erkrankung und warnt gleichzeitig seine Fans eindringlich vor den Folgen von UV-Strahlung. Der nächste chirurgische Eingriff ist bereits für die kommende Woche angesetzt.

Aktueller Gesundheitsstatus und operative Details

Jimmy Connors offenbarte in einem gemeinsamen Podcast mit seinem Sohn Brett den aktuellen Stand seiner Genesung. Das Gespräch fand in der Sendung "Advantage Connors" statt, in der der 74-Jährige sein bandagiertes linkes Ohr direkt in die Kamera hielt. Er erklärte, dass die Ärzte den Bereich des Ohrs wieder aufbauen und die Heilung vorantreiben. Connors gab an, dass alles in die richtige Richtung gehe, bestätigte aber zugleich, dass die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. Die zweite Operation steht kurz bevor, was die Dauerhaftigkeit des medizinischen Fokus auf diese Körperregion unterstreicht.

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Die Rolle von UV-Strahlung und historische Risikofaktoren

Obwohl Connors die spezifische Krebsart nicht im Detail benannte, zog er direkte Schlussfolgerungen aus seiner eigenen Biografie. Er appellierte wiederholt daran, Sonnencreme zu verwenden, und verwies auf die Vernachlässigung des Sonnenschutzes in seinen aktiven Jahren. Als junger Erwachsener und in seiner Profikarriere habe man sich kaum um Schutzmaßnahmen gekümmert. Ein besonderer Faktor sei die populäre Baseballkappe gewesen, die er oft trug. Diese Kopfbedeckung habe die Ohren zusätzlich der direkten Sonne ausgesetzt, da der Schatten der Krempe nicht ausreichte, um das empfindliche Gewebe zu schützen. Diese historischen Gewohnheiten sehen ihn nun als ursächlichen Faktor für die aktuelle Diagnose.

Die sportliche Karriere und historische Rekorde

Die Warnung der Legende steht im Kontrast zu einer brillanten Karriere, die ihn zum dominierenden Spieler seiner Ära machte. Jimmy Connors gewann in den 1970er-Jahren bis zur Mitte der 1990er-Jahre insgesamt acht Grand-Slam-Titel. Seine Erfolge umfassten einen Sieg bei den Australian Open, zwei Titel bei Wimbledon und fünf Titel bei den US Open. In dieser Phase der tennisdominanten 1970er und 80er Jahre etablierte er sich als unverzichtbare Größe im Profi-Tennis.

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Rekordmarken und Positionierung in der Tennis-Geschichte

Seine Dominanz spiegelt sich auch in den statistischen Führungspositionen wider. Jimmy Connors war insgesamt 268 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste und gilt als Pionier in mehreren Disziplinen. Als erster Spieler überhaupt knackte er die Marke von 100 Turniersiegen. Bis heute hält er mit 109 Titeln den unangefochtenen Rekord im Profitennis. Diese Zahl setzt ihn deutlich vor seine direkten Konkurrenten und Nachfolger in der Historie des Sports. Roger Federer hält mit 103 Titeln den zweiten Platz, während Novak Djokovic mit 102 Titeln dicht dahinter liegt. Connors' Rekord von 109 Sieben bleibt somit ein einzigartiges Meisterwerk seiner sportlichen Laufbahn.

Praktische Präventionsmaßnahmen und zukünftige Schritte

Über die sportlichen Aspekte hinaus liefert Jimmy Connors eine klare Handlungsempfehlung für die Öffentlichkeit. Er betonte, dass Menschen heute alle Möglichkeiten hätten, ihre Gesundheit besser zu schützen als er es in seiner Jugend getan habe. Seine Botschaft ist die dringende Aufforderung, auf den Körper zu achten und Sonnenschutz konsequent anzuwenden. Die kommende Woche wird für den 74-Jährigen wieder von der medizinischen Versorgung geprägt sein, während er gleichzeitig als Stimme der Erfahrung fungiert. Seine Erfahrungen dienen nun dazu, andere vor ähnlichen gesundheitlichen Risiken zu bewahren, indem er die langfristigen Auswirkungen ungeschützter Sonneneinstrahlung offenlegt.