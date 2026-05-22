Jeremy Coller's Coller-Dolittle Prize for Animal Language Research

Jeremy Coller, a British private equity investor and animal rights activist, launched a one-million-dollar annual award to support research on animal language and cognition. The prize winners aim to shed light on the emotional lives of animals and the manner in which humans perceive and communicate with them.

KI soll Tierlaute in Worte übersetzen. Dann könnten wir, wie im Märchen, mit den Tieren sprechen. Die Frage ist, ob uns gefallen würde, was sie zu sagen haben.

Forschende zeigen, dass Tiere Laute symbolisch nutzen und situationsabhängig kommunizieren können. Der britische Private-Equity-Investor und Tierschützer Jeremy Coller will, dass das Märchen Realität wird. Er schreibt einen Forschungspreis von insgesamt einer Millionen US-Dollar (1,16 Mio. Euro) pro Jahr für Wissenschaftler:innen aus, denen entscheidende Fortschritte in diese Richtung gelingen.

Künstliche Intelligenz soll es möglich machen: KI-Algorithmen sollen die Tierlaute analysieren und in Worte fassen. Kombinieren Kühe, Hunde, Katzen, Vögel, Schimpansen oder Wale ihre Laute auf dieselbe Art und Weise, wie wir Menschen Wörter zu Sätzen verbinden, um uns auszudrücken





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Jeremy Coller Coller-Dolittle Prize Animal Language Research Animal Cognition Horizons

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