Jensen Huang unter Druck: Nvidia-Affäre mit chinesischer Spionin erschüttert Tech-Riesen

Nvidia-Gründer Jensen Huang räumt Liaison mit mutmaßlicher chinesischer Spionin ein. Der Vorstand ermittelt, die Aktie bricht ein, Trump distanziert sich nicht. Lesen Sie hier alle Details zur Affäre.

Der US- Chipkonzern Nvidia steht aufgrund einer schweren Personalaffäre um seinen Gründer und CEO Jensen Huang in der Kritik. Huang räumte eine außereheliche Beziehung zu Alice Huang ein, die von US-Sicherheitsbehörden als mutmaßliche chinesische Spionin eingestuft wird. Diese Enthüllung führte dazu, dass der Aktienkurs des Unternehmens am Montag deutlich an Wert verlor und mit gut vier Prozent nachgab, nachdem zuvor Spekulationen über die Tiefe der Verbindung aufgekeimt waren.

Ermittlungen des Verwaltungsrats zu Sicherheitslücken

Nvidia-Verwaltungsrat hat eine formelle Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Kontakts zu klären und mögliche Risiken für das Unternehmen zu bewerten. Der Aufsichtsrat verwies in einer offiziellen Erklärung auf Presseberichte, die nahelegen, dass Jensen Huang Ziel ausländischer nachrichtendienstlicher Aktivitäten geworden sein könnte. Zwar wurde die Verbindung zunächst als gewöhnlicher Geschäfts- und Kundenkontakt dargestellt, doch die jüngsten Enthüllungen der New York Times haben diese Interpretation in Frage gestellt.

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Trotz der ernsten Vorwürfe betonte der Verwaltungsrat am Sonntag, dass derzeit keine Anhaltspunkte für einen Verlust von Geschäftsgeheimnissen oder eine Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA vorliegen. Das Gremium erklärte sein fortbestehendes Vertrauen in die Führungsriege von Jensen Huang, versprach jedoch, jede verfügbare Information präzise zu prüfen, um die Integrität der Unternehmensführung zu wahren.

Finanzielle Einbußen und Marktreaktionen auf die Affäre

Die Reaktion der Finanzmärkte auf die Nachricht war unmittelbar und negativ. Die Aktie von Nvidia startete am Montag mit einem Verlust von fast neun Prozent in den Handel, ehe sich die Kurse etwas stabilisierten. Am Ende des Börsentages lag der Kurs bei 170,33 Dollar, was einem Rückgang von rund 4,3 Prozent entspricht. Dieser Einbruch spiegelt die Unsicherheit der Investoren wider, da Jensen Huang als unersetzliche Figur für das KI-Ökosystem und die Zukunft des Unternehmens gilt.

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Huang selbst reagierte mit einer persönlichen E-Mail an die Belegschaft, in der er seine Untreue gegenüber seiner Frau eingestand und sich bei seiner Familie sowie den Mitarbeitern entschuldigte. Er betonte seine volle Verpflichtung gegenüber Nvidia und versprach, aktiv daran zu arbeiten, das verlorene Vertrauen der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Diese öffentliche Wende kam nach früheren Dementis, die den Kontakt als harmlos dargestellt hatten.

Politische Verwicklungen und internationale Konflikte

Die Affäre ist tief in geopolitische Spannungen eingebettet, insbesondere bezüglich der Exportbeschränkungen von Hightech-Chips nach China. Alice Huang war als Führungskraft bei dem in Singapur ansässigen Unternehmen Megaspeed tätig, das als potenzieller Kanal für den illegalen Weiterverkauf von Nvidia-Chips nach China verdächtigt wird, wo der Export vieler Modelle verboten ist. Die US-Regierung versucht durch solche Lieferblockaden, die KI-Fortschritte Chinas zu verlangsamen, was regelmäßig zu Differenzen mit Jensen Huang führt.

Presseberichten zufolge war US-Präsident Donald Trump bereits vor einem Jahr über die enge Verbindung Huangs zur mutmaßlichen Agentin informiert worden. Sicherheitskreise gaben an, dass Überwachungsergebnisse zeigten, wie Informationen an Peking weitergeleitet wurden. Dennoch entschloss sich Trump offenbar, damals kein Handeln einzuleiten, um den wirtschaftlichen Erfolg von Nvidia nicht zu gefährden und die Handelsbeziehungen mit China nicht unnötig zu komplizieren.

Konsequenzen für die Führung und künftige Entwicklungen

Die politische Unterstützung durch Donald Trump bleibt ambivalent. Während der Ex-Präsident Jensen Huang am Sonntagabend verteidigte und ihn als feinen Menschen bezeichnete, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe, bleibt die Situation im Kongress angespannt. Einige republikanische Abgeordnete forderten Huang in einem Brief vom 4. November auf, den Kongress noch im Monat über die Vorwürfe zu informieren, was auf wachsende politische Bedenken hinweist.

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Für die interne Struktur von Nvidia bedeuten die Entwicklungen erhebliche Risiken. Huangs Tochter Madison, die ebenfalls in einer Führungsposition tätig ist, hat geplante Geschäftsreisen abgesagt. Analysten wie Dan Ives warnen ausdrücklich vor der Möglichkeit, dass Jensen Huang als CEO abgesetzt werden könnte, sollte die Untersuchung des Verwaltungsrats zu gravierenden Fehlverhaltensweisen führen. Trotz dieser kritischen Stimmen, die die Gefahr eines unglaublich dummen Fehlers für Amerika betonen, wird Huang von vielen Branchenexperten und auch Elon Musk als unverzichtbar für die amerikanische Führungsposition im KI-Sektor angesehen.