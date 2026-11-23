Nvidia setzt Jensen Huang als CEO ein. Die Aktie steigt um 30 Prozent. Der Vorstand begründet die Entscheidung mit Vertrauen und US-Sicherheitsangaben.

Nvidia setzt Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats ein. Diese entscheidende Personalie löste einen massiven Anstieg der Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq aus, die um mehr als 30 Prozent stieg. Der Börsenwert des Chip-Riesen wuchs binnen weniger Minuten um rund eine Billion US-Dollar, nachdem die Werte seit dem vorübergehenden Rücktritt des Gründers deutlich gefallen waren.

Gründe für die Wiedereinsetzung des CEO

Der Verwaltungsrat von Nvidia stimmte einstimmig für die Rückkehr von Jensen Huang, nachdem umfangreiche Gespräche mit dem Unternehmer stattgefunden hatten. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums fühlten sich durch diese Aussprachen von der Aufrichtigkeit und der Führungsfähigkeit von Jensen Huang überzeugt. Zudem hatten hochrangige Stellen der US-Regierung signalisiert, dass die Rückkehr des CEOs kein Sicherheitsrisiko für das Unternehmen darstellt.

Also read Nvidia-Knalleffekt! Jensen Huang ist wieder CEO

Verwaltungsratschef Harvey C. Jones betonte in einer öffentlichen Stellungnahme, dass die Wiedereinsetzung im besten Interesse der Aktionäre, der Mitarbeitenden, der Partner und der Kunden des Unternehmens liege. Er erklärte, dass er volles Vertrauen in Jensen Huang habe und sich freue, mit ihm an der weiteren Führung des global bedeutenden Technologieunternehmens zusammenzuarbeiten.

Interne Untersuchung und Compliance-Maßnahmen

Die Wiedereinsetzung stellt einen klaren Richtungswechsel dar, denn noch vor einer Woche hatte Harvey C. Jones eine Rückkehr des wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Managers ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat leitete eine interne Untersuchung ein, nachdem Berichte über eine weitere unbestätigte Beziehung von Jensen Huang zu einer Untergebenen bekannt geworden waren. Finanzaufsichtlerin Colette Kress übernahm nach dem Rücktritt am 12. November interimistisch die Führung.

Advertisement

Nvidia wird zwar einen neuen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle einrichten und erstmals eine Chief Compliance Officer Stelle schaffen, ein formeller Freispruch im Rahmen der Ermittlungen steht jedoch noch aus. Der Verwaltungsratsvorsitzende Harvey C. Jones bleibt weiterhin im Amt und leitet die strategische Aufsicht über das Unternehmen.

Politische und marktliche Auswirkungen der Entscheidung

Jensen Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zu einem marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus. Dabei steuerte er die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zur Politik in Washington. Präsident Donald Trump, Unternehmer Elon Musk sowie Großaktionäre hatten öffentlich auf ein Comeback von Jensen Huang gedrängt.

Kritische Punkte bleiben die Exportkontrollen, da das US-Justizministerium gegen den Singapurer Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed ermittelt, weil dieser Nvidia-Chips an China weitergeleitet haben soll. Megaspeed bestreitet diese Vorwürfe und China weist die Spionagevorwürfe zurück. Jensen Huang erklärte, es sei ihm eine Ehre, das Unternehmen am Beginn einer neuen industriellen Revolution zu führen, und übernehme die Verantwortung mit Demut und neuem Engagement.

Kommende Termine und nächste Schritte

Die unmittelbare Zukunft des Unternehmens wird durch bevorstehende politische Termine geprägt. Am 1. und 2. Dezember muss Jensen Huang vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen. Diese Anhörungen sind entscheidend für die weitere Einschätzung der Sicherheitslage und der Compliance-Struktur des Unternehmens. Die Börse hat die Entscheidung bereits positiv bewertet und den verlorenen Marktwert schnell wiederhergestellt.