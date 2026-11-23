Nach einer Spionageskandal-Pause: Nvidia-Chef Jensen Huang ist wieder im Amt, die Aktie steigt stark, doch rechtliche Risiken bleiben bestehen.

Der ehemalige Chef ist zurückgekehrt und die Märkte haben mit Euphorie reagiert. Als am Montagnachmittag bekannt wurde, dass der Verwaltungsrat des Technologieunternehmens Nvidia seinen Chief Executive Officer Jensen Huang wieder einsetzt, reagierte der Finanzmarkt sofort. Die Aktie des amerikanischen Herstieigs stieg zeitweise um dreißig Prozent.

Marktreaktionen und Aktienkursanstieg

Die positiven Nachrichten wirkten sich nicht nur auf den Kernkonzern aus. Andere Aktien aus der Halbleiter- und Technologiebranche legten deutlich zu. Sogar der Kryptomarkt erzielte einen kräftigen Sprung nach oben. Vorbehaltlich der Rückkehr von Huang war der Kurs des Unternehmens massiv eingebrochen.

Also read Nvidia-Knalleffekt! Jensen Huang ist wieder CEO

Am Montagmorgen schoss die Nvidia-Aktie vorbörslich um ein Viertel in die Höhe. Die Investoren signalisieren damit ihr Vertrauen in die bestehende Führung. Der Verwaltungsrat hat sich nach internen Beratungen für die Wiedereinstellung entschieden.

Gründe für die Entscheidung des Aufsichtsrats

Die Wiederverpflichtung von Jensen Huang war eine direkte Antwort auf die aktuelle Führungskrise. Zwei Wochen zuvor hatte der CEO sein Amt aus einem Skandal niedergelegt. Dabei ging es um Affären mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer Mitarbeiterin.

Advertisement

Die damalige Maßnahme diente dazu, einem drohenden Rauswurf durch den Aufsichtsrat zuvorzukommen. Die Finanzchefin Colette Kress hatte das Ruder vorübergehend übernommen. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger erwies sich jedoch als sehr schwierig.

Ein potenzieller Kandidat namens Rene Haas hatte das Unternehmen am gleichen Montag abblitzen lassen. Er hat seinen Vertrag beim Halbleiterhersteller Arm bis ins Jahr 2033 verlängert. Jensen Huang hat dem Unternehmen seit dreiunddreißig Jahren vorgestanden.

Einfluss von Aktionären und politischen Akteuren

Öffentlicher Druck beschleunigte die Kehrtwende des Unternehmens. Aktionäre hatten Petitionen gestartet, um Huang zurückzuholen. Auch Elon Musk sprach sich massiv für eine Wiederbestellung aus.

Der Gründer des Technologieunternehmens hat langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut. Seine technologische Vision gilt als wesentlicher Grund für den Aufschwung des Unternehmens. Huang lässt sich nicht so leicht ersetzen.

Politisch hatte sich US-Präsident Donald Trump für eine zweite Chance für Huang ausgesprochen. Der US-Finanzminister Scott Bessent hatte anfangs noch einen externen Nachfolger gefordert. Der Aufsichtsrat hatte am siebzehnten November eine Rückkehr noch kategorisch ausgeschlossen.

Aktuelle rechtliche Risiken und zukünftige Schritte

Trotz der Freude auf den Märkten bleiben ernste rechtliche Fragen bestehen. Die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC laufen weiter. Es wird geprüft, ob Nvidia Aktionäre über Risiken getäuscht hat.

Advertisement

Sollten tatsächlich Geheimnisse nach China abgeflossen sein, sind strafrechtliche Ermittlungen möglich. Der Aufsichtsrat stand vor dem Dilemma. Er wog den Schaden ohne Huang gegen das Risiko mit ihm.

Die Entscheidung fiel zugunsten der Fortführung der aktuellen Führung. Der Verwaltungsrat hatte sich für die Wiedereinstellung entschieden. Die SEC ermittelt weiter über die gemeldeten Sicherheitsvorfälle.

Reaktion des zurückkehrenden CEOs Huang

Jensen Huang äußerte sich nach der offiziellen Ankündigung. Er bezeichnete seine Rückkehr als Ehre. Er freue sich, eines der bedeutendsten Technologieunternehmen der Welt zu leiten.

Sein Fokus liegt nun auf der neuen industriellen Revolution. Die Mitarbeiter und der Markt erwarten eine Rückkehr zur Stabilität. Die Vergangenheit bleibt Gegenstand von Ermittlungen.

Die Aktiennotierung spiegelt kurzfristige Gewinne wider. Langfristig muss das Unternehmen die rechtlichen Fragen klären. Die Wiederwahl von Jensen Huang markiert einen Neuanfang.