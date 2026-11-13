Jens Knossalla rät zur Krankheit vor GTA 6 Release, warnt vor arbeitsrechtlichen Folgen

Der Streamer Jens Knossalla diskutiert kreative Wege für die Freizeit vor dem 19. November. Er rät zur Arbeitssuche vor GTA VI, warnt jedoch vor illegalen Taktiken und rechtlichen Risiken.

Am 19. November erscheint mit Grand Theft Auto VI eines der am längsten erwarteten Videospiele der Geschichte. Für viele Gamer steht fest, dass sie so viel Zeit wie möglich in die virtuelle Welt investieren möchten. Der deutsche Entertainer und Selbsternannte König des Internets Jens Knossalla hat sich in einem aktuellen Video Gedanken zu diesem Phänomen gemacht. Er präsentiert dabei humorvoll eine Strategie, die jedoch massive Risiken birgt.

Strategie für ungestörtes Gaming

Knossalla erklärt seinen Zuschauern in einem satirischen Format, wie man angeblich zwei Wochen ungestörtes Zocken vor dem Release sichern kann. Sein Vorschlag beginnt bereits am Freitag vor dem geplanten Krankenstand, an dem man sich auffällig angeschlagen am Arbeitsplatz präsentieren sollte. Man solle blass schminken, reinhumpeln und die ganze Zeit Leute anhusten, um Kollegen davon abzuhalten, die eigene Gesundheit zu ignorieren. Bis eine Erika sagen soll, dass man besser zu Hause bleiben sollte.

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Um den vermeintlich schlechten Gesundheitszustand zu bestätigen, schlägt der Streamer vor, zu antworten, dass man in der Nacht kaum geschlafen hat. Nach dem Wochenende soll die angebliche Krankheit dann ihren Höhepunkt erreichen. Der Anruf beim Arbeitgeber wird als entscheidender Schritt beschrieben, bei dem man behauptet, nicht mal mehr hochzukommen. Noch besser wäre es seiner Meinung nach, wenn man gar nicht erst selbst zum Telefon greift. Seriöser sei es, jemand anderen für den Anruf zu nutzen.

Arbeitsrechtliche Warnung

Anschließend solle man sich laut Knossallas Idee gleich für zwei Wochen krankschreiben lassen. Schließlich brauche man genügend Zeit, um die neue GTA-Welt in aller Ruhe zu erkunden. Allerdings fügt der Streamer am Ende hinzu, dass man so etwas nicht machen sollte, wenn man ein ehrenwerter Bürger ist. Er warnt explizit davor, dass das Vortäuschen einer Krankheit arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann. Wer zum Release von GTA VI unbedingt frei haben möchte, ist mit einem regulären Urlaubsantrag deutlich besser beraten.

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Alternative Pläne des Streamers

Der Streamer selbst muss sich für den großen Gaming-Start ohnehin keine Ausrede einfallen lassen. Wie er bekannt gab, wurde er nach eigenen Angaben von YouTube zur GTA VI Launch-Woche nach Miami eingeladen. Vom 16. bis 21. November will er von dort aus Inhalte für seine Fans produzieren. Diese Einladung hebt ihn von der Masse der Spieler ab, die möglicherweise gegen Arbeitsverpflichtungen verstoßen könnten, um den Start von Grand Theft Auto VI zu erleben.

Konsequenzen für andere Gamer

Während Knossalla die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleiben die meisten Spieler auf die Balance zwischen Arbeit und Freizeit angewiesen. Die Droge der sofortigen Verfügbarkeit neuer Games führt oft zu impulsiven Entscheidungen. Die Warnung vor rechtlichen Konsequenzen ist dabei ernst zu nehmen. Ein falscher Schritt am Arbeitsplatz kann langfristige Nachteile bedeuten. Der Fokus sollte auf legalen Wegen liegen, um die freie Zeit zu nutzen.

Ausblick auf die Zukunft

Die Spannung um das Release von Grand Theft Auto VI ist riesig. Millionen Gamer warten sehnsüchtig auf den Start. Doch die Motivation, sich durch unrechtmäßige Mittel Freiraum zu verschaffen, ist problematisch. Die Alternative, sich Urlaub zu nehmen, ist der sicherere Weg. Knossallas Video dient als Unterhaltung, aber nicht als Ratgeber. Die Realität am Arbeitsplatz bleibt streng. Nur wer die Regeln einhält, bleibt sicher. Der 19. November wird zeigen, wie viele Spieler diese Warnung beherzigen. Die Gaming-Community bleibt gespannt auf die Reaktion der Spieler. Die Spannung steigt weiter an.