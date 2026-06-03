Jenny und der starke Sven: Die Schlagersängerin hat ihr neues Glück gefunden

Die Schlagersängerin Jenny ist in einer Fernbeziehung mit Sven, einem selbstständigen Schmied in vierter Generation. Sie teilen eine spirituelle Verbindung und unterhalten sich gerne über Lebensweisheiten.

Jenny und der starke Sven : Die Schlagersängerin hat nach heftigen Liebesturbulenzen ihr neues Glück gefunden. Sie ist nun in einer Fernbeziehung mit Sven , einem selbstständigen Schmied in vierter Generation.

Er hat ihr eine von ihm geschmiedete Axt-Kette geschenkt und ist auch Taiji Meister. Jenny und Sven teilen eine spirituelle Verbindung und unterhalten sich gerne über Lebensweisheiten. Die Schlagersängerin wird am 17. und 24. Juli beim 'Summer in the City' in Kapfenberg auf der Bühne stehen und am 1.

August beim 'Paar 2.0' in Kühnsdorf. Es ist nicht klar, ob sie Sven begleiten wird





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