Jean Ziegler: Streitbarer Schweizer Sozialwissenschaftler und UNO-Berichterstatter gestorben

Der bekannte Schweizer Soziologe und Politiker Jean Ziegler ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war Nationalrat, UNO-Sonderberichterstatter und Autor weltweit beachteter Bücher über die Rolle der Schweiz in der globalen Finanzwelt.

Der Schweizer Soziologe, Politiker und UNO -Sonderberichterstatter Jean Ziegler ist tot. Er starb am 24. Oktober 2024 im Alter von 90 Jahren in Genf. Seine Frau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Ziegler kam am 19. April 1934 in Bern zur Welt. Neben seinem Engagement als Nationalrat in der Schweiz dozierte Ziegler als Soziologie-Professor an der Universität Genf. Weiters unterrichtete er auch an den Universitäten Bern, Grenoble und Paris.

Als Präsident der Parlamentariergruppe Schweiz-Dritte Welt war Ziegler ein umtriebiger und umstrittener Volksvertreter, der einen langen Kampf gegen die Banken und die Wirtschaftslobby in der Schweiz und im Ausland führte. Dazu verfasste er zahlreiche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, wie Die Schweiz wäscht weißer (1990) oder Der Hass auf den Westen (2009), wie es weiter hieß. Der Genfer saß insgesamt 27 Jahre für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) im Nationalrat.

Nach seinem Rückzug aus der Schweizer Politik setzte der Genfer seine Karriere und sein langjähriges Engagement zugunsten von Entwicklungsländern international fort. Von 2000 bis 2008 war Ziegler Sonderbeauftragter des UNO-Menschenrechtsrats für das Recht auf Nahrung. In der Folge war er Mitglied des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrats. Jean Ziegler war eine der prägendsten und kontroversesten Figuren der Schweizer Politik und der globalen Zivilgesellschaft.

Geboren in eine bürgerliche Familie in Bern, studierte er Soziologie und wurde bald zum scharfen Kritiker des Kapitalismus und der globalen Ungleichheit. Sein akademischer Werdegang führte ihn an renommierte Universitäten, wo er Generationen von Studierenden mit seinen radikalen Thesen konfrontierte. In der Schweiz erlangte er Bekanntheit als unermüdlicher Kämpfer gegen die Macht der Banken, insbesondere gegen die Schweizerische Bankiervereinigung und die Grossbanken.

Sein Buch Die Schweiz wäscht weißer, ein Bestseller, enthüllte die Rolle der Schweiz als Drehscheibe für internationale Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Dies brachte ihm nicht nur Feinde in der Finanzbranche ein, sondern auch Bewunderung von Globalisierungskritikern und Linken weltweit. Ziegler scheute nie den Konflikt und nutzte seine Plattform im Nationalrat, um immer wieder brisante Themen wie die Rolle von Nestlé in der Babynahrungsaffäre oder die Ausbeutung von Entwicklungsländern durch multinationale Konzerne anzuprangern.

International wurde Ziegler vor allem durch seine Arbeit für die Vereinten Nationen bekannt. Als UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung bereiste er zahlreiche Länder, um die Ursachen des Hungers und der Unterernährung zu untersuchen. Seine Berichte waren oft scharf formuliert und kritisierten sowohl Regierungen als auch internationale Organisationen. Er warf der Welthandelsorganisation und dem Internationalen Währungsfonds vor, durch ihre Strukturanpassungsprogramme die Ernährungskrise zu verschärfen.

Nach dem Ende seiner Amtszeit blieb er beratend tätig und veröffentlichte weiterhin Bücher und Artikel. Ziegler war ein Meister der provokativen Rhetorik, der es verstand, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen. Seine Aussagen wie Der Hunger ist ein Verbrechen, das von wenigen Mächtigen begangen wird, wurden oft zitiert. Trotz aller Kontroversen anerkannten selbst seine Kritiker seine tiefe Überzeugung und sein unermüdliches Engagement für die Schwachen.

Sein Tod hinterlässt eine Lücke in der globalen Debatte über Gerechtigkeit und Menschenrechte





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