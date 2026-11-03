JD.com übernimmt MediaMarktSaturn für 2,2 Milliarden Euro

Die EU-Kommission hat die Übernahme von MediaMarktSaturn durch den chinesischen Konzern JD.com genehmigt. Der Deal für 2,2 Milliarden Euro betrifft 1000 Filialen in Europa.

Der chinesische Technologiekonzern JD.com hat die Übernahme von MediaMarktSaturn erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion im Wert von 2,2 Milliarden Euro erhielt die notwendige Genehmigung von der EU-Kommission. Damit ist der milliardenschwere Deal nun rechtlich und faktisch vollzogen.

JD.com baut europäische Präsenz aus

MedienMarktSaturn gehört damit zur Holding des chinesischen Tech-Giganten JD.com. Hinter dem Käufer steht der chinesische Milliardär Richard Liu. JD.com nutzt diesen Erwerb, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt signifikant zu stärken. Das Unternehmen gewinnt durch den Kauf Zugang zu einem weit verzweigten Filialnetz in der Region.

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Die neue Strategie sieht vor, dass JD.com künftig auch physisch vor Ort im Handel präsent ist. Bisher war das Unternehmen im B2B-Bereich und online sehr aktiv. Mit dem stationären Netzwerk der Marken MediaMarkt und Saturn möchte JD.com nun auch den Endverbraucher direkt ansprechen und bedienen.

EU-Kommission genehmigt den Deal

Die Europäische Kommission hat der Transaktion ihre Zustimmung erteilt. Diese behördliche Freigabe war eine wesentliche Voraussetzung für den Abschluss der Übernahme. Die Kommission prüfte, ob der Markt für Elektronikgeräte in Europa wettbewerbsfähig bleibt. Die Zustimmung ermöglichte es JD.com, die Transaktion wie geplant durchzuführen.

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Mit der Freigabe durch Brüssel war der Weg für die finale Übernahme frei. JD.com konnte die geschäftlichen Prozesse und die Eigentumsübernahme abschließen. Der Deal gilt damit als endgültig abgeschlossen. Alle regulatorischen Hürden wurden genommen.

1000 Filialen in Europa betroffen

Insgesamt umfasst die Übernahme rund 1000 Elektronikmärkte in Europa. Diese Filialen gehören zu den bekannten Marken MediaMarkt und Saturn. Das Netzwerk ist damit einer der größten stationären Anbieter für Elektronik in der Region. JD.com übernimmt diese komplette Infrastruktur.

Die Marken bleiben im Alltag der Kunden weiter bekannt. Die Filialen werden unter den gewohnten Namen weiterbetrieben. JD.com nutzt das bestehende Branding und die etablierten Kundenbeziehungen. Das Netz erstreckt sich über mehrere europäische Länder.

Einfluss auf den Markt in Österreich

Die Übernahme betrifft auch den österreichischen Markt direkt. In Österreich betreibt MediaMarkt rund 50 Geschäfte. Diese Filialen sind Teil des übernommenen Portfolios. Sie gehören nun ebenfalls zur Gruppe von JD.com.

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Damit ändert sich die Eigentümerstruktur auch für die lokalen Märkte in Österreich. Die 50 Filialen sind in das größere europäische Konzept integriert. Kunden in Österreich merken zunächst wenig an der Verfügbarkeit der Produkte. JD.com möchte die Standorte weiterführen.

Finanzierung und Ausblick

Der Kaufpreis für MediaMarktSaturn beträgt exakt 2,2 Milliarden Euro. Diese Summe wurde an den Vorgänger zahlbar. Die Finanzierung des Deals wurde durch die Ressourcen von JD.com und Richard Liu gesichert. Es handelt sich um einen der größten Tech-Deals in Europa.

Die nächsten Schritte liegen in der Integration der Systeme. JD.com wird die IT- und Lieferketten der Filialen anpassen. Die langfristigen Pläne sehen eine stärkere Verknüpfung von Online- und Offline-Handel vor. Die Kunden sollen von einem einheitlichen Erlebnis profitieren.