Japan führt neue Hitzewarnstufe 'Unerträglich heiß' ein angesichts neuer Rekordtemperaturen

Angesichts des Klimawandels und immer häufigerer extrem heißer Tage reagiert Japan mit der Einführung einer neuen Hitzewarnstufe. Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr werden künftig als 'kokusho-bi', also 'unerträglich heiß', angekündigt, um die Bevölkerung effektiver zur Wachsamkeit aufzurufen.

Angesichts neuer Rekordtemperaturen hat Japan s Wetteramt eine neue Kategorie für extreme Hitze eingeführt. Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr werden künftig als 'kokusho-bi' – übersetzt 'unerträglich heiß' – angekündigt, wie die nationale Wetterbehörde mitteilte. Diese Maßnahme soll dazu dienen, die Bevölkerung deutlicher und effektiver zur Wachsamkeit bei extrem hohen Temperaturen aufzurufen.

Die Einführung der neuen Hitzekategorie erfolgte nach einer breiten öffentlichen Befragung, bei der das Wetteramt Antworten von fast einer halben Million Menschen sammelte. Die Bezeichnung 'unerträglich heiß' setzte sich dabei deutlich gegen andere Vorschläge wie 'Tag zum Zuhausebleiben' oder 'Sauna-Tag' durch.

Japan erlebte im Jahr 2025 den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, und die neue Klassifizierung soll den zunehmend häufiger auftretenden Tagen mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius Rechnung tragen. Zuvor gab es bereits Stufen wie 'Sommertag' ab 25 Grad Celsius, 'Mittsommertag' ab 30 Grad und 'Tag extremer Hitze' ab 35 Grad. Ab sofort signalisieren Temperaturen von 40 Grad und mehr die höchste Alarmstufe 'unerträglich heiß'.

Japan ist besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Intensität und Dauer von Hitzewellen nehmen stetig zu, was vor allem in dicht besiedelten städtischen Gebieten wie Tokio zu einer erheblichen Belastung führt. Gleichzeitig verzeichnet das Land eine Zunahme von extremen Wetterereignissen wie Starkregen und Taifunen, die regelmäßig Überschwemmungen und erhebliche Schäden verursachen. Auch die Küstenregionen Japans sind durch den steigenden Meeresspiegel bedroht, was zusätzliche Risiken für Infrastruktur und Lebensräume mit sich bringt.

In der Landwirtschaft führen die veränderten klimatischen Bedingungen zu erheblichen Ernteproblemen. Besonders der Reisanbau, eine tragende Säule der japanischen Agrarwirtschaft, leidet unter den veränderten Temperaturen und Niederschlagsmustern, was die Ernährungssicherheit des Landes potenziell gefährdet.

Die Einführung der 'kokusho-bi' ist ein klares Signal dafür, dass Japan die klimatischen Veränderungen und ihre direkten Folgen sehr ernst nimmt. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit für die Gefahren extremer Hitze zu sensibilisieren und präventive Maßnahmen zu fördern. Dies kann von der Anpassung des öffentlichen Lebens, über die Stärkung von Hitzeschutzplänen in Städten bis hin zur Überarbeitung von Bauvorschriften reichen, um Gebäude widerstandsfähiger gegen Hitze zu machen.

Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Hitzeperioden stellt eine wachsende Herausforderung für das Gesundheitssystem dar, da ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Die neue Warnstufe soll dazu beitragen, hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle zu reduzieren, indem sie die Dringlichkeit von Vorsichtsmaßnahmen betont und die Bevölkerung zu entsprechendem Verhalten anhält. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren Anpassung an eine sich verändernde Welt, in der extreme Wetterereignisse leider zur neuen Normalität zu werden scheinen





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