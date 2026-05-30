Japan: Eine Reise durch Kultur und Natur

Entdecken Sie die Schönheit Japans auf dieser Reise durch die historischen Städte, Tempelgärten und die atemberaubende Natur des Fuji-Hakone-Nationalparks.

Japan: Wenn Kōyō, die japanische Herbstlaubfärbung, Tempelgärten und Fuji in Rotgold taucht, öffnet sich ein Land aus Kaiserglanz, stiller Gartenkunst und exotischen Geschmackswelten. Der Daigo-ji in Kyoto zeigt Japan von seiner kontemplativen Seite: historische Tempelanlagen, Wasser, bunter Ahorn und stille Harmonie, für die die Gartenkunst Japans berühmt ist.

Vor der Kulisse stiller Tempelgärten und moderner Städte entsteht eine Atmosphäre von besonderer Klarheit und Schönheit. Diese Reise führt von der pulsierenden Metropole Tokio in die harmonische Natur des Fuji-Hakone-Nationalparks, weiter in die traditionsreiche Kaiserstadt Kyoto und zur heiligen Insel Miyajima mit ihrem berühmten, im Wasser schwebenden Torii. Historische Stätten, jahrhundertealte Schreine und eindrucksvolle Landschaften entfalten im herbstlichen Licht eine fast poetische Wirkung. Ergänzt wird das Erlebnis durch ausgewählte kulinarische Höhepunkte - von regionalen Spezialitäten bis zur feinen japanischen Küche.

So verbindet sich die Farbenpracht des Herbstes mit kultureller Tiefe und genussvollen Momenten zu einer außergewöhnlichen Reise. Ihre Reise beginnt im Stadtteil Asakusa, wo Sie den Sensoji-Schrein und das imposante Kaminarimon-Tor besichtigen. Anschließend fahren Sie zum Hamarikyu-Landschaftsgarten, wo Sie in einem traditionellen Teehaus einen grünen Tee genießen. Von dort spazieren Sie zum Tsukiji-Fischmarkt, wo Sie die vielfältigen kulinarischen Genüsse entdecken.

Der Nachmittag führt Sie weiter über die Ginza, Tokios berühmtes Einkaufs- und Vergnügungsviertel, bevor Sie den Kaiserpalast besuchen, wo Sie den prächtigen Vorplatz und die ikonische Nijubashi-Brücke bewundern können. Sie brechen auf nach Kawagoe und Omiya, zwei historischen Städten in der Nähe von Tokio. Ihre erste Station ist der Kitain-Tempel, der Teile der ehemaligen Kawagoe-Burg beherbergt und mit etwa 540 kleinen Buddha-Statuen verziert ist. Im Anschluss besuchen Sie eine Soya-Sauce-Fabrik, wo Sie mehr über die Herstellung dieser traditionellen Würzsauce erfahren.

Weiter geht es nach Omiya, zum Omiya Bonsai Museum, dem weltweit ersten Museum, das sich ausschließlich der Bonsai-Kunst widmet. Heute geht es in die historische Stadt Kamakura. Ihre erste Station ist der Engaku-ji-Tempel, einer der bedeutendsten Zen-Tempel Japans, der für seine ruhige Atmosphäre bekannt ist. Mit dem Bus erreichen Sie den Tsurugaoka-Hachimangu-Schrein, der vor über 900 Jahren gegründet wurde.

Am Nachmittag besuchen Sie den Kotoku-in-Tempel, der für den ikonischen Großen Buddha von Kamakura bekannt ist. Der letzte Programmpunkt des Tages ist der Hasedera-Tempel, bekannt für seine schöne Lage. Mit dem privaten Bus geht es in den Hakone-Nationalpark, bekannt für seine atemberaubende Natur und heilsame Atmosphäre. Ihre erste Station ist das Hakone Open Air Museum, wo Sie eine beeindruckende Sammlung von Skulpturen und Kunstwerken, die harmonisch in die landschaftliche Schönheit eingefügt sind, erwartet.

Im Anschluss begeben Sie sich ins dampfende Tal von Owakudani, wo Sie den geothermischen Dampf und die natürliche Wärme erleben können. Mit der Seilbahn geht es weiter hinab zum Ashi-See, wo Sie eine malerische Schifffahrt unternehmen. Mit etwas Glück zeigt sich der heilige Berg Fuji in seiner ganzen Pracht. Sie fahren mit dem privaten Bus zur Izu-Halbinsel, bekannt für ihre üppige Natur und landschaftliche Schönheit.

Ihre erste Station ist die Wasabi-Farm in Ikadaba, wo Sie alles über die faszinierende Wasabi-Pflanze erfahren. Mit dem berühmten Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen fahren Sie nach Kyoto. Ihre Besichtigungen beginnen mit dem beeindruckenden Nijo-Schloss, einst die Residenz des Shoguns, und führen Sie zum Kaiserpalast, dem politischen Zentrum der Stadt. Im Nordosten Kyotos besuchen Sie die berühmten Tempel Eikando und Nanzenji.

Diese sind besonders für ihr Herbstlaub bekannt, das die Tempelanlagen in ein farbenfrohes Paradies verwandelt. Sie unternehmen einen Ausflug nach Nara. Dort besuchen Sie den Kasuga-Schrein, der von tausenden steinernen Laternen im tiefen Wald umgeben ist. Das große Highlight des Tages ist der Todaiji-Tempel, wo der größte Bronze-Buddha Japans verehrt wird.

Ihre erste Station ist das berühmte Himeji-Schloss, eines der zwölf im Original erhaltenen japanischen Burgen und UNESCO-Weltkulturerbe. Danach besuchen Sie den Kokoen-Garten, der besonders im Herbst seine ganze Pracht entfaltet. Zu Mittag genießen Sie in Kobe das weltberühmte Kobe Steak. Am Nachmittag geht es in das Stadtviertel Nada, das für seine Sake-Brauereien bekannt ist.

Hier erfahren Sie alles über die Herstellung des traditionellen japanischen Reisgetränks. In Hiroshima besuchen den Shukkeien-Garten, ein malerisches Gartenparadies, das für seine Harmonie von Natur und Architektur bekannt ist. Dann geht es zur originalgetreu rekonstruierten Hiroshima-Burg, die eindrucksvoll das historische Erbe der Stadt widerspiegelt





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