Horst Eckert alias Janosch ist tot. Der berühmte Kinderbuchautor und Zeichner starb am Dienstag mit 95 Jahren und hinterlässt ein literarisches Erbe voller Weisheit.

Der renommierte deutsche Kinderbuch autor und Künstler Horst Eckert, weithin bekannt unter dem Pseudonym Janosch, ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Sein Tod markiert das Ende einer Ära für einen der letzten großen Meister der deutschen Kinderliteratur, dessen Werke Generationen von Lesern mit ihrer einfachen, aber tiefgründigen Moral berührt haben. Die Nachricht seines Ablebens löst eine breite Trauer in der literarischen Szene und bei seinen zahlreichen Fans aus, die seine Geschichten seit Jahrzehnten schätzen.

Unordnung als künstlerisches Prinzip

Janosch erlaubte seinen Geschichten eine herrliche Unordnung, die sowohl im Bildstil als auch in der Sprache und Moral deutlich wurde. Seine anthropomorphen Gestalten zeichnete er mit verworrenen Strichen und krakeligen Linien, was ihren Charakter unterstrich. Diese Figuren erlebten kleine und große Abenteuer, wobei er sie in den früheren Werken oft auch um die Ecke brachte, was ihnen einen anarchischen Touch verlieh. Dieser Stil stand im Kontrast zu den glatteren, melancholisch-heiteren Erzählungen, die später den Mainstream erreichten.

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Iconische Figuren und ihre Herkunft

Jeder Leser hat bei Janosch eine Lieblingsfigur, sei es eine der vielen Mäuse, Löwenzahn und Seidenpfote oder der kleine Bär. Letzterer erscheint nicht immer so unschuldig wie in der berühmten Geschichte Nicht-Reise nach Panama und trinkt ab und zu gern ein Bier. Besonders populär war die Tigerente, deren Ruhm Janosch selbst jedoch störte. Mehrmals betonte er, dass diese Figur eigentlich nicht seine Idee gewesen sei und ihr Erfolg ihn nervte. Auch der Frosch mit seiner grünen Weste oder die Ente, die den Entenjäger tötet, sind Beispiele für diese frechen Episoden, die in Sammelbänden wie Die Maus hat rote Strümpfe an gesammelt wurden.

Tiefgründige Weisheiten in einfacher Sprache

Janosch verwob in seine Geschichten Weisheiten, die so zärtlich und schlicht waren, dass sie immer wieder vorgelesen werden möchten. Wenn der kleine Bär zum plötzlich erkrankten kleinen Tiger sagt Ich mach dich gesund, sind dies genau die richtigen vier Wörter. Er zeigt Lösungen durch Verbindung und das Kochen von Leibspeisen, auch wenn Springforellen mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln eher unwahrscheinlich sind. Er gab Gründen, warum man sich nicht zu fürchten braucht, etwa weil man Freunde hat, die Flöße bauen können, oder Pilze finden kann. Die Stärke liegt oft darin, glücklich sein zu können, wenn die Sonne scheint und man sich über nichts ärgert.

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Die Reise nach Panama und persönliche Biografie

In Oh, wie schön ist Panama suchen Bär und Tiger, bepackt mit Angel, Topf und Tigerente, das Land ihrer Träume und gehen schließlich im Kreis. Sie hätten zu Hause bleiben können, hätten dann aber keine Regenhütte gebaut und die Krähe getroffen. Ihr eigenes Idyll fanden sie am Fluss. Der Mann mit dem Geburtsnamen Horst Eckert, der sagte Vor Horst graust es mich sehr, hatte eine traurige Kindheit in Oberschlesien. Sein Vater war ein Säufer und seine Mutter dumm. Mehr Angst hatte er vor Pfarrern und der Hölle als vor Schlägen seines Vaters. Hass spielte auf sich und die Menschen eine große Rolle, da er sie im Wesen für grausam hielt.

Ruhestand auf Teneriffa und literarischer Nachlass

Seit 1979 lebte Janosch auf Teneriffa, wo er die beste und schönste Zeit im ganzen Leben verbrachte, liegend in der Hängematte. Er erlebte die Vermarktung seiner Protagonisten aus der Ferne, einschließlich der Verniedlichung in Janoschs Traumstunde, wobei seine Ironie und sein Anarchismus kaum mehr erkennbar waren. Er schrieb lange keine Kinderbücher mehr, teilte aber Weisheiten in seiner Kolumne in der Zeit von 2013 bis 2019. Mit seinem Alter Ego Wondrak lieferte er Antworten auf Lebenslagen, etwa dass man keinen Fernseher braucht, wenn man den Richtigen hat. Sein Werk reichte von Theaterstücken über Romane bis zu Ölgemälden und sogar pornografischen Illustrationen des Marquis de Sade. Mit ihm ist einer der letzten großen Kinderbuchkünstler gestorben.