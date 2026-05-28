Jannik Sinner: Was falsch lief bei der French Open

Der Nummer eins der Welt im Tennis erklärt, was falsch lief bei seiner Niederlage in Runde zwei der French Open.

Jannik Sinner , der Nummer eins der Welt im Tennis , hat sich in Runde zwei der French Open geschlagen geben müssen, aufgrund von körperlichen Problemen während des Spiels.

Der Italiener erklärt nun, was falsch lief. Sinner hatte keine Energie und konnte sich nicht erinnern, wann er sich das letzte Mal so schwach gefühlt hatte. Er brauche jetzt wirklich ein bisschen Auszeit, um sich auch mental komplett zu erholen. Zuletzt hatte der Südtiroler ein brutales Wettkampf-Programm absolviert.

Sinner analysierte seine körperliche Verfassung und sagte, dass er bis Mitte des dritten Satzes großartig gespielt habe, dann konnte er den Satz nicht ausservieren, weil sein Körper nicht mehr mitspielte. Das sei Sport, erklärte er. Er fühlte sich schon heute Morgen, als er aufgewacht bin, nicht wohl und habe versucht, die Ballwechsel kurz zu halten. Auf die hohe Hitze will er die Pleite nicht schieben.

Es war warm, aber nicht verrückt warm, sagte er. Das hatte nichts mit der Hitze zu tun. Es war zum Spielen okay. Sinner sagte auch, dass er nicht gut geschlafen habe, was passieren kann bei Grand Slams, wenn es nicht perfekt läuft.

Sein Gegenüber Francisco Cerundolo meldete sich nach seinem Sensationssieg und wusste auch über seine eigentlichen Chancen gegen einen fitten Jannik Sinner bescheid. Er tröstete den Italiener und sagte, dass er ihn tut leid und hoffe, dass er sich wieder erholt





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