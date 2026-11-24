Der siebenfache Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner unterzieht sich in Turku einer Knieoperation. Die Heilung verzögert die Rückkehr auf die ATP-Tour ins Frühjahr 2027.

Der italienische Tennis-Star Jannik Sinner unterzieht sich einer chirurgischen Behandlung an seinem Knie, die ihn nach Finnland führt. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger muss sich laut Berichten italienischer Medien der Operation unterziehen, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Er begibt sich dafür zur renommierten Pihlajalinna -Klinik nach Turku, um sich von einem spezialisierten Experten versorgen zu lassen.

Chirurg Lasse Lempainen übernimmt die Behandlung

Jannik Sinner wird von dem erfahrenden Chirurgen Lasse Lempainen behandelt, der in Finnland als anerkannter Spezialist gilt. Der 48-jährige Arzt hat sich auf Eingriffe an Knien, Muskeln und Sehnen spezialisiert. Jannik Sinner ist 25 Jahre alt und muss sich nun der ärztlichen Betreuung des Mediziners anvertrauen, um wieder spielbar zu werden.

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Lasse Lempainen ist den österreichischen Fußballfans als der Arzt bekannt, der im Sommer Christoph Baumgartner operierte. Der ÖFB-Star hatte sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien einen Sehnenriss zugezogen. Dieser Sehnenriss befand sich an der Vorderseite des rechten Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes und erforderte ebenfalls einen Eingriff in Turku.

Der Chirurg ist in den Medien auch als "König der Sehnen" bekannt. Er übernimmt nun die Verantwortung für die Gesundheit von Jannik Sinner. Die medizinische Versorgung durch Lasse Lempainen könnte bereits am Dienstag stattfinden, was auf einen schnellen medizinischen Prozess hindeutet. Die Klinik in Turku ist somit der zentrale Ort für die Genesung des Tennisspielers.

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Kompletter Wegfall der Comeback-Pläne für 2025

Der Eingriff stellt für den Südtiroler einen weiteren schweren Rückschlag in seiner Karriere dar. Seit seinem Triumph im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev am 12. Juli hat der Italiener kein Match mehr bestritten. Dieses lange Turnier wurde als ein Höhepunkt in seiner aktuellen sportlichen Laufbahn gefeiert.

Ursprünglich plante Jannik Sinner, sein Comeback Ende Dezember beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien zu feiern. Anschließend wollte er in Australien wieder auf der ATP-Tour angreifen. Diese Pläne sind nun vom Tisch, da die medizinischen Notwendigkeiten eine sofortige Operation erfordern. Die Verschiebung des Termins ist eine direkte Konsequenz der Verletzung.

Nach der Operation droht Sinner eine weitere Zwangspause von mindestens vier Monaten. Das bedeutet, dass die Teilnahme an den geplanten Turnieren in den Wintermonaten nicht möglich sein wird. Die Verschiebung betrifft sowohl den asiatischen als auch den australischen Teil der Saison.

Künftige Ziele und medizinischer Hintergrund der Verletzung

Als neues Comeback-Ziel gilt für Jannik Sinner die Sandplatzsaison im Frühjahr 2027. Ob eine Rückkehr im April tatsächlich möglich ist, hängt vom Heilungsverlauf ab. Die Prognose ist daher noch nicht definitiv, sondern unterliegt der medizinischen Entwicklung.

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Hinter dem Italiener liegt eine monatelange Suche nach der richtigen Behandlung. Jannik Sinner soll ursprünglich an einer Entzündung des Tractus iliotibialis gelitten haben. Dieser kräftige Bindegewebsstrang an der Außenseite des Oberschenkels trägt zur Stabilisierung von Hüfte und Knie bei. Die Art der Verletzung war somit komplexer als zunächst angenommen.

Ob diese Beschwerden auch der Grund für den nun notwendigen Eingriff sind, ist bislang nicht bekannt. Der Tennis-Star konsultierte in den vergangenen Monaten Spezialisten in Mailand, Turin, Lyon und den USA. Diese breite Suche nach Experten zeigt die Dringlichkeit der gesundheitlichen Probleme.

In Frankreich suchte Jannik Sinner auch den renommierten Mediziner Bertrand Sonnery-Cottet auf. Zu dessen Patienten zählt unter anderem Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappe. Die Konsultation bei einem so bekannten Arzt unterstreicht die globale Bedeutung und den Schweregrad der Verletzung des italienischen Tennisstars.