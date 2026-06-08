Jannik Sinner im Krankenhaus: Ein Zusammenbruch bei den French Open

Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris zusammengebrochen und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Die Untersuchung soll am Montag und Dienstag im renommierten Krankenhaus San Raffaele in Mailand stattfinden.

Jannik Sinner , ein bekannter Tennisspieler , hat bei den French Open in Paris eine bedenkliche Situation geschaffen. Nach seinem Zusammenbruch auf dem Platz befindet sich der Italiener derzeit im Krankenhaus .

Sinner war bei den French Open in der zweiten Runde gegenüber seinem Gegner auf dem Weg zur Sieg, als er plötzlich körperlich zusammenbrach. Er musste sich nur noch über den Platz schleppen und verlor die Partie in fünf Sätzen. Deshalb wird Sinner nun einer gründlichen Untersuchung unterzogen, um Klarheit über seine körperlichen Probleme zu schaffen, die ihn zuletzt immer öfter begleiteten. Die Untersuchung soll am Montag und Dienstag im renommierten Krankenhaus San Raffaele in Mailand stattfinden.

Der Südtiroler wird gemeinsam mit seinem Arzt und einer Reihe von Fachleuten untersucht, um die Ursache seiner Beschwerden zu klären. Sinner hatte sich zunächst einige ruhige Tage gegönnt, um sich von den Strapazen der vergangenen Wochen zu erholen. Gemeinsam mit seiner Freundin Laila Hasanovic verbrachte der Tennisspieler Zeit auf Sardinien, um sich von den Strapazen der vergangenen Wochen zu erholen.

Nachdem Sinner nun seine körperlichen Probleme angegangen ist, hofft er, dass die Untersuchung ihm dabei helfen wird, seine Leistungsfähigkeit wieder zu verbessern und seine Karriere erfolgreich fortzusetzen





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