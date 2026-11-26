Jannik Sinner verzichtet auf die Australian Open 2027 aufgrund einer Knie-Operation. Die Rückkehr ist für 2028 geplant. Details zum Eingriff und Reaktionen.

Jannik Sinner wird bei den Australian Open im Jänner 2027 nicht am Start stehen. Der italienische Tennisstar verzichtet auf die Teilnahme in Melbourne, da er sich kurz vor dem Turnier einer operativen Behandlung seines Knies unterziehen musste. Andrew Abdo, der Geschäftsführer von Tennis Australia, bestätigte die Absage offiziell und betonte, dass Sinner nicht an dem Turnier teilnehmen wird. Der 25-Jährige hatte diese Woche den chirurgischen Eingriff hinter sich gebracht, um seine körperliche Verfassung für die Zukunft zu stabilisieren.

Offizielle Absage durch Tennis Australia

Andrew Abdo gab gegenüber der Nachrichtenagentur PA eine klare Stellungnahme ab. Er erklärte, dass sein Unternehmen in regelmäßigem Kontakt mit dem Team des Superstars gestanden habe. Das Umfeld von Jannik Sinner habe bestätigt, dass eine Teilnahme an der bevorstehenden Veranstaltung ausgeschlossen ist. Diese Entscheidung basiert auf den medizinischen Notwendigkeiten, die nach der Operation im Fokus standen. Die Bestätigung durch die offiziellen Stellen von Tennis Australia beendet nun alle Spekulationen über eine mögliche Rückendeckung für eine kurzfristige Genesung.

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Medizinischer Hintergrund der Knieoperation

Der junge Italiener wandte sich zuvor auf Instagram an die Öffentlichkeit, um über den Zustand seines Knies zu berichten. Bei dem Eingriff wurde der Zustand des Iliotibialbands verbessert. Dieses Gewebe verläuft an der Außenseite des Oberschenkels und erstreckt sich anatomisch vom Becken bis hin zum Schienbein. Sinner beschrieb den operativen Eingriff als klein, aber als notwendig für seine langfristige Fitness. Die Reparatur dieser spezifischen anatomischen Struktur war der Auslöser für die Absage des großen Turniers in Australien.

Geplante Rückkehr für das Jahr 2028

Trotz der kurzfristigen Absage steht eine definite Zukunftsperspektive im Raum. Andrew Abdo teilte mit, dass Jannik Sinner sich darauf freut, im Jahr 2028 zu den Australian Open zurückzukehren. Der Tennisstar hege eine große Liebe zum Auftreten in Melbourne, so der Manager weiter. Die Pläne sehen vor, dass er dort wieder an den Start geht. Dies signalisiert eine klare Absicht, die langfristige Karriere fortzuführen, nachdem sich die physischen Beschwerden durch die Operation gelöst haben sollen.

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Unterstützung durch internationale Sportgrößen

In den sozialen Medien zeigte sich eine breite Solidarität mit dem Italiener. Zahlreiche prominente Sportleräußerten ihre Unterstützung für Jannik Sinner. Die Skirennläuferin Mikaela Shiffrin und ihre Kollegin Lindsey Vonn gehörten zu denjenigen, die Nachrichten der Genesung wünschten. Auch der Stabhochsprung-Superstar Mondo Duplantis unterstützte den Tennerkollegen öffentlich. Diese Reaktionen unterstreichen die hohe Wertschätzung, die Sinner in der globalen Sportcommunity genießt.

Folgen für den sportlichen Kalender

Die Absage hat direkte Auswirkungen auf das bevorstehende Turnierfeld in Melbourne. Für die Organisatoren der Australian Open bedeutet dies den Verlust eines der größten Stars des Sports. Sinner, der die jüngste Generation der Tenniselite repräsentiert, war eine zentrale Figur im Programm. Die Verschiebung seiner Teilnahme auf 2028 erfordert eine Anpassung in der medialen Berichterstattung. Fans und Medien werden sich nun auf die nächsten größeren Turniere bis zum Folgejahr konzentrieren, während sich der Spieler auf die Rehabilitation legt.