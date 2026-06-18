Jännerrallye legt 2027 Pause ein - 40. Jubiläum auf 2028 verschoben

Die Jännerrallye im Mühlviertel wird 2027 pausieren. Als Hauptgründe nennen die Organisatoren ungünstige Ferien- und Feiertagskonstellationen, die keine passende Terminfindung erlauben. Das 40-jährige Jubiläum soll dafür 2028 mit neuem Konzept und frischer Energie stattfinden.

Die Entscheidung, eine Pause für die Jännerrallye im Jahr 2027 einzulegen, wurde nach intensiven Beratungen getroffen. Christian Birklbauer, Obmann des Rallye Club Mühlviertel , betont, dass die Veranstaltung maßgeblich vom Einsatz unzähliger freiwilliger Helfer lebt, die Jahr für Jahr gemeinsam ein Großevent auf die Beine stellen.

Daher sei es wichtig, sich mit dieser Auszeit die Möglichkeit zu geben, ein Regrouping durchzuführen, um das 40-jährige Jubiläum mit neuer Energie und voller Motivation vorzubereiten. Ein zentraler Grund für die Pause liegt in der Kalenderkonstellation des Jahres 2027. Der Feiertag Heilige Drei Könige fällt an einem Mittwoch, was zu terminlichen Herausforderungen führt. Eine Durchführung am Wochenende davor würde sich über den Jahreswechsel erstrecken, während das folgende Wochenende bereits außerhalb der Schulferien liegt.

Gerade die Ferienzeiten sind für die Organisation von entscheidender Bedeutung, da das Messegelände und der Busbahnhof am Stifterplatz nur während der Ferien als Fahrerlager genutzt werden können. Zudem hängt die Verfügbarkeit vieler ehrenamtlicher Helfer maßgeblich von diesen Ferienperioden ab. Nach Aussage der Organisatoren ließ sich unter diesen Voraussetzungen kein Termin finden, der den Anforderungen aller beteiligten Partner und Institutionen gerecht wird.

Die Überlegungen wurden im Organisationsteam sowie mit zahlreichen Partnern und Institutionen abgestimmt, sodass die bewusste Entscheidung für eine Pause 2027 und die Austragung der Jubiläumsausgabe Anfang 2028 getroffen wurde. Die langen Weihnachtsferien und der auf einen Donnerstag fallende Feiertag im Jahr 2028 bieten den Verantwortlichen zusätzlichen Spielraum für die Gestaltung des Programms. Das Ziel ist es, die Geschichte der Jännerrallye mit einer würdigen 40. Auflage fortzuschreiben





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