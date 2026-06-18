Jännerrallye 2027: Pause aufgrund von Unfällen und Unmut

Die Jännerrallye, eine der größten PS-Events, wird 2027 nicht stattfinden. Der Veranstalter hat bekannt gegeben, dass man eine Pause einlegen wird, da keine passenden Termine gefunden werden konnten, ohne Unmut oder Unfälle zu provozieren.

In den letzten Jahren pendelten stets über 100.000 PS-Fans ins Mühlviertel zur legendären Jännerrallye , doch 2027 wird es im Raum Freistadt still bleiben. Der Veranstalter gab bekannt, dass man eine Pause einlegen wird.

"Schlechtes Omen für die 40. Auflage der Jänner", hatte die "Krone" bereits nach der 39. Auflage des PS-Spektakels Anfang des Jahres getitelt. Denn bisher hatte die Jännerrallye noch nie stattgefunden, wenn der 6.

Jänner ein Mittwoch war. 2016 war das erste Jahr, nachdem der alte Vorstand den Schlussstrich gezogen hatte. 2010 führte ein tödlicher Unfall beim Bergrennen in St. Agatha im Herbst zuvor zu so hohen behördlichen Auflagen, dass eine Ausführung der "Jänner" unmöglich wurde. Und auch 2027, wo ebenfalls der 6. Jänner auf einen Mittwoch fällt, wird man nun pausieren. Der Grund: Es konnte kein Termin gefunden werden, bei dem man nicht irgendjemanden (Freiwillige Helfer, Behörden, Fahrer etc.) verärgert hätte.

"Und so können wir aber auch in Zukunft wieder Vollgas geben – wir wollen auf jeden Fall eine 40. Auflage der Jänner machen", so Obmann Christian Birklbauer





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