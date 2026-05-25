Janez Janša führt mit Minderheitskoalition zum vierten Mal eine Regierung an

Janez Janša, der langjährige Politiker und Fan von US-Präsident Donald Trump, führt mit einer Minderheitskoalition zum vierten Mal eine Regierung an. Seine Regierung wird sich jedoch voraussichtlich schwierig erweisen, da er auf die Unterstützung eines wenig zuverlässigen Partners angewiesen ist.

Mit einer Minderheitskoalition führt Janez Janša zum vierten Mal eine Regierung an. Doch die Erfolgsaussichten des rechten Politikers sind ungewiss. Denn er ist im Parlament auf die Unterstützung eines wenig zuverlässigen Partners angewiesen.

Zumindest an Tatkraft scheint es Sloweniens dienstältestem Politikveteran nicht zu mangeln. Als "wichtigen Schritt hin zu einem wohlhabenderen und freieren Slowenien" feierte der 67-jährige Rechtspolitiker Janez Janša (SDS) seine Wahl zum ältesten Regierungschef in der Geschichte des Landes: Zum vierten Mal nach 2004, 2012 und 2020 übernimmt er nun die Regierungsgeschäfte.

Bei der Parlamentswahl im März musste sich Janšas SDS zwar überraschend und knapp als nur zweitstärkste Kraft der linksliberalen GS des nun aus dem Amt geschiedenen Premiers Robert Golob geschlagen geben. Doch weil Golob für seine bisherige Mitte-Links-Koalition im neuen Parlament keine Mehrheit fand, kam Janša doch noch zum Zug.

"Wir werden nur mit einer klaren Mehrheit regieren. Andernfalls werden wir warten," hatte Janša im Wahlkampf noch gegenüber der "Presse" erklärt. Doch der Drang zurück an die Schalthebel der Macht lässt den Hobby-Alpinisten nun doch mit einer Minderheitskoalition seiner SDS mit den rechtsliberalen Demokraten und dem Parteibündnis der christdemokratischen NSi ziehen.

Mit seinem von der nationalpopulistischen Resnica unterstützten Regierungsbündnis will der Fan von US-Präsident Donald Trump für Bürokratieabbau, ein effektiveres Gesundheitssystem, die Modernisierung der Streitkräfte, eine rigidere Migrationspolitik, mehr Polizei auf den Straßen und höhere Geburtenraten streiten. Ein möglicher Schwachpunkt scheint, dass die russophilen Impfgegner der Resnica, die im Wahlkampf ein Bündnis mit Janša noch resolut ausgeschlossen hatten, nicht in die Koalition eingetreten sind. Sie geben sich für deren Unterstützung vorläufig mit dem Posten des Parlamentsvorsitzenden zufrieden.

Zumindest bei seiner mit deutlicher Mehrheit abgesegneten Kür zum Premier ist Janšas Kalkulation aufgegangen: Außer den Stimmen der Koalitionspartner, der Resnica und der Minderheiten erhielt er bei der geheimen Wahl, die bereits am Freitag stattfand, selbst aus den Reihen der Opposition eine Stimme. Die Regierungsmission werde "nicht einfach" werden, sagte Janša: "Es wird viele Hindernisse geben. Aber wir haben genügend Wissen und Mut, sie zu überwinden.

" Ob es dem polarisierenden und bisher nach jeder seiner turbulenten Amtszeiten wieder abgewählten Politiker dieses Mal gelingt, mit den unberechenbaren Resnica-Partnern über die volle Legislaturperiode als Premier zu amtieren, wird sich erst zeigen. Bereits sein erster Amtstag wurde von Protesten vor und heftigen Vorwürfen im Parlament überschattet. Spätestens in zwei Wochen soll Janšas neues Kabinett vereidigt werden. Und klar scheint schon jetzt: An dem neuen Premier werden sich wohl auch in Zukunft die Geister im Alpen- und Adriastaat scheiden.

Alle drei bisherigen Regierungen Janšas hätten dem Land "schwer geschadet," klagt etwa der oppositionelle GS-Abgeordnete Borut Sajovic: Von einer Amtszeit zur nächsten agiere der SDS-Chef stets noch "rachsüchtiger, verbitterter - und spaltend.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Janez Janša Minderheitskoalition Rechtspopulist Rechtspolitisches Bündnis Regierungsbündnis Bürokratieabbau Gesundheitsreform Streitkräftemodernisierung Migrationspolitik Polizeiaufstellung Geburtenraten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungarns Regierung widerruft Austritt aus dem WeltstrafgerichtIn dem Beschluss bekräftigt die Regierung des neuen Premierministerins Peter Magyar das Engagement Ungarns für die Stärkung der internationalen Rechtsordnung.

Read more »

Entlastungsprämie: Bundesrat lehnt Gesetzentwurf der Regierung ab - kein Geld für alleDer deutsche Bundesrat hat sich gegen den Gesetzentwurf der Regierung entschieden, der eine Entlastungsprämie für Arbeitnehmer vorsah. Die geplante Entlastung gegen die hohen Energiepreise wurde abgelehnt, weil sie nicht die notwendige Mehrheit im Rat erhielt. Kritik an der Einmaligkeit der Zahlung und der Verantwortung für die Entlastung der Bürger an die Unternehmen waren bereits im Vorfeld vorhanden. Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter sieht die Entlastungsprämie als eine einseitige Belastung für Unternehmen und kritisiert, dass nicht alle von dem Krisenbonus profitieren könnten.

Read more »

'Regierung macht es sich einfach!' Uni-Streit eskaliertUni-Budgetkürzung: Heftiger Streit um Milliarde, ÖH warnt vor weniger Studienplätzen und längeren Wartezeiten. Österreichweite Demos geplant.

Read more »

Regierung will bei Pensionisten einsparenDie Regierung will bei 2,1 Millionen Pensionisten einsparen, während Mindestpensionisten von einer Zulage profitieren. FPÖ-Chef Kickl kritisiert die Politik als respektlos und sozial ungerecht.

Read more »