Janez Janša bleibt amtierender Regierungschef in Slowenien

Janez Janša, der seit fast vier Jahrzehnten in der slowenischen Politik dominiert, ist bereits zum vierten Mal zum Regierungschef gewählt worden, obwohl seine Demokratische Partei bereits vor dem letzten Wahlrechtstag in Mitleidenschaft gezogen war.

Seit fast vier Jahrzehnten dreht sich in der slowenischen Politik alles um Janez Janša , den rechtskonservativen Politiker (67) mit einer treuen Anhängerschaft und viel politischem Geschick.

Obwohl seine Demokratische Partei bei der Parlamentswahl im März geschlagen wurde, wurde er bereits zum vierten Mal zum Regierungschef gewählt, was jedoch fraglich ist, ob seine Minderheitsregierung mit zwei Rechtsparteien lange halten wird. Die Ausgangslage ist schwierig, da Janša erstmals als Chef einer Minderheitsregierung an den Start geht, und sein Mehrheitsbeschaffer ist die rechtsextreme Partei Resni.ca, deren Chef Zoran Stevanović einst per Notariatsbeschluss jegliche Zusammenarbeit mit Janša ausgeschlossen hat, weil er seine harte Coronapolitik einer Strafe verunglimpfte.

Janša konnte Stevanović dazu bewegen, ihn als Parlamentspräsidenten am Anfang April bei der konstituierenden Parlamentssitzung zu wählen





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