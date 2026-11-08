Jan Marsalek behauptet Einfluss auf Sebastian Kuzrs Rücktritt

Der Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek macht in Chatprotokollen konkrete Angaben zu politischen Manipulationen. Ermittler prüfen die Spuren zur Inseraten-Affäre und dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Der international gesuchte ehemalige Wirecard -Vorstand Jan Marsalek hat in internen Nachrichten behauptet, maßgeblichen Anteil am politischen Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz gehabt zu haben. Diese schockierenden Angaben, die in Ermittlungsunterlagen der britischen Polizei enthalten sind, wurden von Medien des Axel Springer Global Reporters Network veröffentlicht und lösen nun neue Anfragen bei österreichischen Sicherheitsbehörden aus.

Direkter Vorwurf im Chat mit Orlin Roussev

Marsalek soll zwei Wochen nach dem Rücktritt des Ex-Kanzlers an Orlin Roussev, den Anführer einer in Großbritannien verurteilten Spionagegruppe, eine Nachricht gesendet haben, in der er schrieb, man habe Kurz erfolgreich gestürzt. Der Vermerk stammt aus dem Oktober 2021 und zielt konkret auf die Beschlagnahme des Mobiltelefons von Thomas Schmid ab, einem engen Vertrauten von Sebastian Kurz und ehemaligen Spitzenbeamten im Finanzministerium.

Also read Russischer Geheimdienst und Jan Marsalek sollen an Sturz von Sebastian Kurz beteiligt gewesen sein

Mobiles als Auslöser der Korruptionsermittlungen

Die Beschlagnahme von Schmids Handy im Jahr 2019 bildete den Kern diverser Korruptionsuntersuchungen, die schließlich zur Inseraten-Affäre führten. Auf dem Gerät befanden sich Nachrichten, die als Beleg für geheime Wahlkampffinanzierung und illegale Postenbesetzungen galten. Marsalek behauptete in seiner Nachricht an Roussev, direkt an dieser entscheidenden Maßnahme beteiligt gewesen zu sein, um die politische Machtstruktur in Österreich zu erschüttern.

Fehlende Beweise und Spekulationen um Motive

Trotz der expliziten Behauptungen gibt es keine unabhängigen Belege für Marsaleks angebliche Rolle bei der politischen Sabotage. Britische Sicherheitsexperten wie Ed Arnold vom Thinktank Royal United Services Institute vermuten, der Ex-Wirecard-Chef könne seine Rolle überbetonen, um sich im Milieu russischer Nachrichtendienste Ansehen zu verschaffen. Die genaue Art und Weise, wie Marsalek die Operation organisiert haben soll, bleibt weiterhin unklar.

Advertisement

Österreichische Behörden prüfen Übermittlungen

Das österreichische Innenministerium bestätigte, dass Berichte aus den britischen Ermittlungsunterlagen den Sicherheitsbehörden übermittelt wurden und in den Komplex rund um den Fall Egisto Ott und Jan Marsalek eingearbeitet wurden. Das Bundeskriminalamt verweigerte zunächst eine Stellungnahme unter Hinweis auf laufende Ermittlungen, während die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Berichte der Springer-Medien auf Anfrage nicht kommentierte.

Verbindung zu russischen Spionageaktivitäten

Orlin Roussev gilt als Kopf des von London aus operierenden Netzwerks, das Marsalek bei seinen Operationen für den russischen Geheimdienst genutzt haben soll. Dieses Netzwerk sollte in Österreich insbesondere Investigativjournalisten und andere Kremlkritiker ausspionieren. Ein Teil der hunderttausenden Nachrichten aus den britischen Unterlagen liegt nun auch österreichischen Ermittlern vor, um die Verbindungen zwischen Wirtschaftskriminalität und politischer Spionage aufzuarbeiten.