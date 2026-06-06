Jamaika: landesweiter Stromausfall führt zu Notstand - Regierung fordert Aufklärung von Energieversorger

Ein landesweiter Stromausfall in Jamaika hat zu einer Krise geführt. Energieminister Daryl Vaz fordert vom nationalen Energieversorger JPS eine schnelle Aufklärung und bezeichnet den Vorfall als unakzeptabel. Während die Ursache noch unklar ist, wird fieberhaft an der Wiederherstellung gearbeitet.

Energieminister Daryl Vaz informierte über soziale Medien, dass die Stromversorgung in Jamaika zusammengebrochen sei, ohne einen Grund für die Störung zu nennen. Er bezeichnete den Ausfall als "unakzeptabel" und forderte vom nationalen Energieversorger Jamaica Public Service Company ( JPS ) eine vollständige Aufklärung innerhalb von 24 Stunden.

JPS bestätigte den Ausfall und erklärte, die Ursache zu untersuchen, während fieberhaft an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet werde. In sozialen Netzwerken berichteten Nutzer von einem großen Feuer in der Hauptstadt Kingston vor dem Stromausfall. Gegenüber Reuters wurde bestätigt, dass in einigen Teilen der Karibikinsel bereits wieder Strom verfügbar sei. Vaz erklärte zudem, die Versorgung werde bis zum Ende der Nacht landesweit wiederhergestellt sein.

Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten des Diskussionsforums und behält sich das Recht vor, gegen geltendes Recht verstoßende Beiträge zu löschen und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stromausfall Jamaika Energieminister Daryl Vaz JPS Wiederherstellung Kingston Feuer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fritteuse auf Herd führt zu Küchenbrand in TirolEinsatz für die Florianijünger in Pflach im Tiroler Bezirk Reutte am Mittwochnachmittag! In der Küche eines Wohnhauses war es zu einem Brand ...

Read more »

Staatsmeisterin nach einer chaotischen AnreiseDas „wettkampfmäßige Gehen“ wird allgemein belächelt und als exotische Sportart abgetan. Doch Theresia Emma Mohr, eine 20-jährige Vorarlbergerin, ...

Read more »

Der Sex-Appeal der AufklärungPromovierter Komparatist und Romanist, Studium in Wien, Lissabon, Madrid, Paris. Buch „Staat tragen“ über Dresscodes und Visual Politics. „Presse“-Redakteur seit 2010, seit 2014 „Schaufenster“-Chefredakteur. Leitung Stil/„Presse am Sonntag“, auf Instagram: diepresse.schaufenster und diepresse.

Read more »

Mann entdeckt im Keller einer Münchendorfer Wohnung eine einbetonierte Leiche einer 100-jährigen RentnerinPolizeieinsatz am 28. Mai in der Kleinstadt Münchendorf (ca. 3.200 Einwohner) verwandelte sich in einen Kriminalfall, als Spezialkräfte eine im Keller hinter einer Wand einbetonierte Leiche einer fast 100-jährigen Pensionistin fanden. Die Frau war nur mit Nebenwohnsitz in der Gemeinde gemeldet, ihr Verschwinden wirft viele Fragen zu Motiv und Tatzeit auf. Die Staatsanwaltschaft Wien leitet die Ermittlungen und hat eine Obduktion angeordnet.

Read more »