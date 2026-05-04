Jakob Pöltls NBA-Traum geplatzt: Raptors scheitern knapp an den Cavaliers

Die Toronto Raptors sind in der ersten Runde der NBA-Play-offs an den Cleveland Cavaliers gescheitert. Jakob Pöltl und sein Team verloren das entscheidende siebte Spiel mit 102:114. Ein Einbruch im dritten Viertel besiegelte die Niederlage.

Die NBA -Saison von Jakob Pöltl und den Toronto Raptors ist mit einer knappen Niederlage in der ersten Play-off-Runde gegen die Cleveland Cavaliers zu Ende gegangen.

Das entscheidende siebte Spiel der Serie ging mit 102:114 verloren, womit Cleveland die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich entschied. Der Traum von den NBA-Finals ist für Pöltl und sein Team damit geplatzt, und die Enttäuschung ist spürbar. Die Raptors hatten einen vielversprechenden Start in das Spiel und lagen zur Halbzeit mit zehn Punkten Vorsprung.

Eine starke Leistung in den ersten zwei Vierteln deutete auf einen möglichen Sieg hin, doch nach dem Seitenwechsel erlebte das Team einen dramatischen Einbruch, der letztendlich die Niederlage besiegelte. Das dritte Viertel erwies sich als entscheidend, in dem die Cavaliers einen beeindruckenden Lauf starteten und die Kontrolle über das Spiel übernahmen. Aus einem ausgeglichenen 49:49 zur Halbzeit entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein deutlicher Rückstand für Toronto.

Cleveland erhöhte den Druck, nutzte die Schwächen der Raptors aus und baute seine Führung kontinuierlich aus. Bis zum Ende des dritten Viertels betrug der Vorsprung der Cavaliers bereits beachtliche 87:68. Jakob Pöltl war in 22 Minuten auf dem Feld und konnte neun Punkte, sieben Rebounds und zwei Steals verbuchen. Seine Leistung war jedoch, insbesondere in der zweiten Hälfte, von Schwierigkeiten geprägt, Einfluss auf das Spiel zu nehmen.

Die Raptors hatten im dritten Viertel massive Probleme in der Defense und am Rebound, was den Cavaliers zahlreiche zweite Chancen ermöglichte, die diese gnadenlos nutzten. Pöltl analysierte die Ursachen für den Einbruch: 'Im dritten Viertel haben wir leider in der Defense ein bisschen nachgelassen und vor allem am Rebound große Probleme gehabt.

' Die Cavaliers waren in dieser Phase einfach effektiver und aggressiver, während die Raptors offensiv ins Stocken gerieten und ihre Würfe nicht trafen. Die fehlende Treffsicherheit und die Dominanz der Cavaliers am Rebound führten zu einem unaufhaltsamen Lauf der Heimmannschaft. Pöltl betonte, dass die Raptors den Cavaliers zu viele Möglichkeiten gegeben hatten, sich abzusetzen.

'Wir haben offensiv leider die Würfe nicht getroffen und ihnen einen zu großen Run erlaubt', so der Center. Die Atmosphäre in Cleveland spielte ebenfalls eine Rolle, da das Heimteam in der gesamten Serie ungeschlagen blieb. Pöltl erkannte die zusätzliche Energie an, die das Publikum den Cavaliers verlieh, wollte dies aber nicht als alleinige Erklärung für die Niederlage anführen. Er betonte, dass die Raptors ihre eigene Leistung verbessern müssen, um in solchen Situationen erfolgreich zu sein.

Ein auffälliger Trend in der gesamten Serie war die Dominanz des Heimteams. Jedes Spiel wurde von der Mannschaft gewonnen, die auf heimischem Parkett antrat. Die Atmosphäre in Cleveland war besonders intensiv und trug zweifellos zur Leistung der Cavaliers bei. Pöltl räumte ein, dass die Energie des Publikums einen zusätzlichen Motivationsschub für die Heimmannschaft darstellte, betonte aber gleichzeitig, dass dies keine Entschuldigung für die eigene Leistung sei.

Scottie Barnes war mit 24 Punkten der erfolgreichste Scorer bei Toronto, während Cleveland sich auf Jarrett Allen und Donovan Mitchell (je 22 Punkte) verlassen konnte. Die Cavaliers zeigten eine ausgeglichene Leistung und konnten ihre Stärken in den entscheidenden Momenten des Spiels nutzen. Die Raptors hingegen hatten Schwierigkeiten, ihre Offensivkraft konstant aufrechtzuerhalten und konnten den Angriff der Cavaliers nicht effektiv stoppen.

Die Niederlage ist für die Raptors ein bitterer Rückschlag, aber sie werden aus dieser Erfahrung lernen und sich für die nächste Saison vorbereiten. Jakob Pöltl wird sich nun auf seine Aufgaben in der Nationalmannschaft konzentrieren und versuchen, mit Österreich bei internationalen Turnieren erfolgreich zu sein. Die NBA-Saison ist für ihn persönlich beendet, aber er wird mit großer Motivation auf die nächste Spielzeit hinarbeiten, um erneut in den Play-offs zu bestehen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Jakob Pöltl Toronto Raptors Cleveland Cavaliers Play-Offs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Timmys“ Tracker sendet endlich, aber nur manchmalNach Stunden der Ungewissheit gibt es nun eine erste, vorsichtige Entwarnung im Fall des freigesetzten Buckelwals „Timmy“: Der Peilsender liefert ...

Read more »

Wasser wird knapp – Immer mehr Orte prüfen PoolsteuerWasserknappheit: Immer mehr Gemeinden in Österreich prüfen Poolsteuer. Neue Abgaben und Maßnahmen sollen die Wasserversorgung sichern.

Read more »

Norris gewinnt Formel-1-Sprint in Miami – McLaren-DoppelsiegLando Norris hat den Formel-1-Sprint in Miami gewonnen, vor Oscar Piastri und Charles Leclerc. Es ist der erste Sprint nach einer fünfwöchigen Pause und der erste Saisonsieg ohne Mercedes-Pilot. Kimi Antonelli verlor durch eine Strafe Plätze in der WM-Wertung.

Read more »

Frei, aber: Diese Gefahren drohen „Timmy“ jetztDas erste Mal seit 39 Tagen schwimmt Buckelwal „Timmy“ seit Samstagfrüh wieder im offenen Meer Richtung Atlantik. Das heißt aber nicht, dass er ...

Read more »

Meteorologen lassen aufhorchen - 'Erste 30er in Reichweite'Das Wochenende hat unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss verbreitet ruhiges und sonniges Frühsommerwetter zu bieten. Der Sonntag wird sommerlich heiß.

Read more »

Cherie DeVaux jubelt beim Kentucky Derby: Mit Golden Tempo gewinnt erstmals Pferd einer Trainerin150.000 Fans sahen beim legendären 152. Kentucky Derby eine dramatische Aufholjagd mit historischem Ende: Cherie DeVaux war als erste Trainerin beim US-Galopp-Klassiker siegreich. Dabei hatte sie...

Read more »