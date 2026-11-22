Jair Bolsonaro liegt in Brasília wegen Darmverschlusses auf der Intensivstation. Der verurteilte Ex-Präsident gilt als stabil. Hintergründe zur Haft und Gesundheit.

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wurde am Samstag aufgrund eines akuten Darmverschluss es auf die Intensivstation verlegt. Das behandelnde Krankenhaus DF Star in Brasília gab diese Information bekannt. Der 71-jährige Ex-Regierungschef befindet sich derzeit in einem klinisch stabilen Zustand. Seine Vitalfunktionen sind stabil, und er atmet selbstständig.

Medizinischer Zustand und Symptome des Ex-Präsidenten

Laut einem offiziellen medizinischen Bulletin ist Jair Bolsonaro bei vollem Bewusstsein und wach. Das Krankenhaus betonte, dass keine lebensbedrohliche Instabilität vorliegt. Die Aufnahme erfolgte am Freitag, nachdem sein Sohn meldete, dass der Ex-Präsident unter starken Bauchschmerzen litt. Die Diagnose bestätigte einen akuten Darmverschluss, der eine sofortige medizinische Versorgung auf der Intensivstation erforderlich machte. Bisher gibt es keine Anzeichen für Komplikationen, die den stabilen Zustand gefährden würden.

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Historischer Kontext der Verletzung und Inhaftierung

Jair Bolsonaro leidet seit einem schweren Messerattentat während seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2018 an chronischen Unterleibsproblemen. Bei diesem Angriff wurde er schwer verletzt, was in der Folge zu wiederholten Operationen führte. Seit seiner Verurteilung wegen des versuchten Putsches am 8. Jänner 2023 verbüßt er seine langjährige Haftstrafe. Die Teilnahme an den Sturmaktionen auf das Oberste Gericht, den Präsidentenpalast und den Kongress in Brasília wurde ihm als organisierter Versuch zur Aufhebung seiner Wahlniederlage zugerechnet. Bolsonaro bestreitet diese Vorwürfe und bezeichnet sich als Opfer einer politischen Verfolgung.

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Kritik der Familie zur Haftbedingungen

Die Familie des verurteilten Politikers macht die aktuellen gesundheitlichen Probleme direkt für die Haftbedingungen verantwortlich. Ein Sohn führte die Verschlechterung des Zustands auf mangelnde Bewegungsfreiheit und psychischen Stress zurück. Man spricht von einer täglichen erlittenen psychischen Folter, die den Körper des Ex-Präsidenten belastet. Da Bolsonaro gesundheitlich eingeschränkt ist, wurde seine Haftstrafe im März in einen Hausarrest in Brasília umgewandelt. Trotz dieser Lockerungen sehen die Angehörigen die Situation als kritisch an.

Politische Lage und Flucht von Flávio Bolsonaro

Die politische Landschaft in Brasilien bleibt durch die Vorgänge um Bolsonaro gespannt. Im Oktober des vergangenen Jahres floh sein Sohn, der Ex-Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro, trotz eines richterlichen Ausreiseverbots in die USA. Dies geschah zwei Tage nach seiner Wahlniederlage in der Stichwahl gegen den aktuellen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva. Die Flucht hat die Spannungen innerhalb der politischen Familie weiter erhöht. Während Jair Bolsonaro mit seiner Gesundheit kämpft, bleibt die politische Zukunft seines Lagers ungewiss. Die Ereignisse von 2023 und die aktuelle Hospitalisierung halten die Aufmerksamkeit der nationalen und internationalen Medien auf Brasilien.