Anlässlich des Jahrestags der UNO-Kinderrechtskonvention fordern verschiedene Organisationen in Österreich eine stärkere Umsetzung der Rechte von Kindern. Schwerpunkte liegen auf der Beteiligung junger Menschen, dem Schutz pflegender Kinder vor Überlastung und der Regulierung von Werbung für ungesunde Lebensmittel. Zudem werden Diskussionen über neue Familienmodelle und soziale Sicherungsnetze für arme Familien geführt.

Am 20. November jenes Jahres vor nunmehr mehreren Jahrzehnten wurde die UNO-Kinderrechtskonvention von der UNO-Vollversammlung verabschiedet. Seit 1989 ist in Österreich Gewalt in der Erziehung gesetzlich verboten, was einen wichtigen Schritt zur Anerkennung jedes Kindes als selbstständigen Träger von Rechten darstellte.

Obwohl die Konvention bereits 1992 vom Nationalrat in Österreich verabschiedet wurde, dauerte es bis 2011, bis die wichtigsten Bestimmungen in den Verfassungsrang erhoben wurden. Anlässlich des Jahrestages fordern Organisationen und Parteien eine verbesserte und konsequentere Umsetzung der Kinderrechte. Die Bundesjugendvertretung drängt darauf, alle 54 Artikel der Konvention vollständig in österreichisches Recht zu integrieren, um den Anspruch der Kinder auf Selbstbestimmung und Schutz umfassend zu gewährleisten.

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Netzwerk fordert mehr Mitsprache und Schutz pflegender Kinder

Ein Netzwerk aus 36 Organisationen und Institutionen, das Netzwerk Kinderrechte, setzt sich für eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Prozessen ein. Der Bedarf nach Mitsprache zeige sich beispielsweise an den Klimaprotesten, bei denen junge Menschen ihre Forderungen deutlich formulierten. Parallel dazu plädieren der Gewerkschaftsbund und die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger für den Schutz pflegender Kinder. Rund 42.700 junge Menschen in Österreich übernehmen bereits Pflege- und Betreuungsaufgaben für Angehörige.

Experten warnen davor, dass diese Verantwortung Schule, Freizeit und die psychische Gesundheit der Betroffenen stark beeinträchtigen kann. Das Pflegesystem dürfe sich nicht darauf verlassen, dass Kinder die Lücken im System schließen, sondern benötige mehr professionelle Unterstützung und konkrete Hilfestellungen im Schulalltag. Weitere kontroverse Themen rund um die Kinderrechte wurden ebenfalls diskutiert. Der Katholische Familienverband kritisierte internationale Praktiken wie Single-Mutterschaft auf Wunsch oder Leihmutterschaft als kinderrechtswidrig und forderte ein staatliches Samenspenderregister.

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Lebensmittelkonzerne werden hingegen von der Organisation foodwatch kritisiert, da sie trotz hoher Raten von Übergewicht unter Volksschulkindern weiterhin ungehindert Werbung für ungesunde Produkte machen können. Politik und Zivilgesellschaft betonen unterschiedlich gewichtet den Schutz vor Gewalt und sexuellem Missbrauch. Während einige Parteien drakonische Strafen für Täter fordern, weisen andere auf die Notwendigkeit von Kindergrundsicherungen hin, um Armut bei Familien mit vielen Kindern oder geflüchteten Eltern entgegenzuwirken.

Schutz vor Hass und Unterstützung in schwierigen Lagen

Der Schutz vor hasserfüllten Inhalten in sozialen Netzwerken und die Unterstützung schwangerer Frauen in schwierigen Lebenslagen werden als zentrale Aufgaben der Gegenwart identifiziert.