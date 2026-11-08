Jäger stürzt in Kärnten 200 Meter ab: Rettungshubschrauber Christophorus 11 geborgen

Ein 38-jähriger Jäger ist in Finkenstein am Faaker See schwer abgestürzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 11 barg den Verletzten nach Handykontakt mit seinem Sohn.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Sonntagvormittag in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See im Bezirk Villach-Land. Ein 38-jähriger Jäger stürzte dabei gemeinsam mit einem erlegten Wildtier rund 200 Meter steil bergab. Der Verunglückte zog sich schwere Verletzungen zu, konnte jedoch vor der Bergung telefonisch Kontakt mit seinem 15-jährigen Sohn aufnehmen.

Unfallhergang auf steilem Schneegelände

Der 38-Jährige befand sich mit seinem Sohn auf der sogenannten Blekowa im steilen und schneebedeckten Gelände. Beide waren von einem Hochsitz aus auf Wildjagd gegangen. Der Jäger hatte erfolgreich geschossen und sich anschließend alleine über den steilen Hang zum erlegten Wild begeben. Er schulterte das Tier und versuchte, es den Hang hinauf zu tragen. Dabei rutschte er aus und stürzte durch dicht bewachsenes und felsdurchsetztes Gelände ab.

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Kommunikation und Alarmierung der Rettungskräfte

Trotz des Sturzes und der daraus resultierenden schweren Verletzungen gelang es dem 38-Jährigen, sein Mobiltelefon zu nutzen. Er nahm telefonisch Kontakt zu seinem 15-jährigen Sohn auf, der sich noch an der Startstelle befand. Der Sohn alarmierte daraufhin umgehend die Rettungskräfte. Die Lage eskalierte durch die schwer zugängliche Topografie und die schwierigen Wetterbedingungen vor Ort.

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Flugzeuggestützte Bergung durch spezialisierte Teams

Die Bergung des Unfallopfers erfolgte durch den Rettungshubschrauber Christophorus 11. Das Team des Hubschraubers führte eine Taubergung durch, unterstützt von der Bergrettung Villach. Zusätzlich setzte die Polizei den Polizeihubschrauber Libelle Lima ein. Das Luftfahrzeug unterstützte die Operation durch Shuttleflüge für die am Boden agierenden Bergretter. Dieser koordinierte Einsatz war notwendig, um die Verletzten schnell aus dem unwegsamen Areal zu befördern.

Transport ins Klinikum Klagenfurt

Gegen 10:20 Uhr wurde der 38-jährige Jäger schließlich geborgen. Er wurde unverzüglich in das Klinikum Klagenfurt geflogen, wo er medizinisch versorgt wurde. Der 15-jährige Sohn begleitete die Operation nicht im Hubschrauber, sondern wurde nach Abschluss der Bergung ebenfalls abtransportiert. Die genauen Umstände des Sturzes und der Umfang der Verletzungen des Vaters wurden von den Einsatzkräften vor Ort dokumentiert. Der Vorfall markiert einen dramatischen Abschnitt in der Jagdsaison in den Kärntner Alpen.