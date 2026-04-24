Der berühmte Juwelier der US-Hip-Hop-Szene, Jacob Arabo, eröffnet seine bisher größte Boutique in Wien. Der Artikel beleuchtet seinen Aufstieg, seine Zielgruppe und die Rolle von Martin Ho bei der Eröffnung.

Jacob Arabo , bekannt als der Juwelier der US- Hip-Hop -Szene, hat mit seinem Aufstieg zu Reichtum und internationalem Ruhm für Aufsehen gesorgt. Nun eröffnet er seine bisher größte Boutique in Wien .

Die Frage ist, wer seine Zielgruppe in der österreichischen Hauptstadt sein wird und welche Rolle Martin Ho bei diesem Vorhaben spielt. Arabo's Geschichte ist eng mit dem Aufstieg des Hip-Hop und dessen extravaganten „Bling“-Ästhetik verbunden. Er verstand es, den Stil der Künstler zu prägen und zu bedienen. Namen wie Jay-Z, 50 Cent, Beyoncé und Kanye West besangen ihn in ihren Liedern als „Jacob the Jeweler“, ein Spitzname, der ihm von Notorious B.I.

G. verliehen wurde. Sein Erfolg begann mit dem Entwurf von Schmuck als Teenager im New Yorker Diamond District und führte zur Gründung seiner eigenen Werkstatt und später eines Schmuckgeschäfts. 2002 präsentierte er seine erste Luxusuhr, die „Five Time Zone“, die schnell an den Handgelenken von Prominenten wie Bono, Leonardo DiCaprio und David Beckham zu finden war. Die Marke Jacob&Co fertigt heute 4800 Uhren pro Jahr in der Schweiz, wobei ein erheblicher Teil davon Einzelanfertigungen für wohlhabende Kunden sind.

Besondere Modelle, wie die mit Totenköpfen für Mexiko oder Ölförderpumpen für die Ölindustrie, werden für spezifische Regionen entworfen. Die diamantenbesetzten „Billionaire“-Modelle, die mehrere Millionen Dollar kosten, sind grenzüberschreitend beliebt. Ein besonderes Modell ist die „Casino“-Uhr, bei der man tatsächlich Roulette spielen und Vermögen verspielen kann. Die Entscheidung für Wien als Standort für die größte Boutique ist strategisch gewählt.

Arabo suchte nach einem Standort mit starker kultureller Identität und Wertschätzung für Design und Handwerk. Das Geschäft befindet sich in unmittelbarer Nähe des renommierten Schwarzen Kameel und gegenüber von Dior. Die Uhren von Jacob&Co sind nicht für jedermann gedacht, sondern richten sich an eine Kundschaft, die die Kunst und das Handwerk hinter den Luxusprodukten versteht und schätzt.

Die Marke ist weltweit bei etwa 150 Juwelieren vertreten, aber nur wenige Städte beherbergen eigene Monobrand-Stores, darunter New York, Miami, Dubai, Hongkong und Macao. Die Rolle von Martin Ho bei der Eröffnung in Wien ist bisher nicht vollständig geklärt, jedoch gibt es gemeinsame Bilder der beiden auf Ho's Website ricemoney, was auf eine mögliche Partnerschaft hindeutet. Arabo betont, dass seine Designs nicht jedermanns Geschmack treffen müssen und dass dies auch bewusst so ist.

Die Boutique in Wien soll ein Ort sein, an dem Individualität und Exklusivität zelebriert werden





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