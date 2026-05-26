Jack Huston spricht über seine neue Serie, seine berühmte Familie und was er von Mentor Al Pacino gelernt hat. Er spricht über seine Rolle in der Serie "Spider-Noir", seine Rolle in "Boardwalk Empire" und seine Rolle in "House of Gucci". Er spricht auch über seine Rolle als Privatdetektiv im New York der Dreißiger und seine Rolle als Bodyguard Flint Marko, der zugleich der Sandman ist und seinen Körper zu Sand verwandeln kann und seine Arme zu gigantischen Fäusten.

Jack Huston im Interview über seine neue Serie, seine berühmte Familie und was er von Mentor Al Pacino lernte. Er sitzt am Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer, hinter ihm thront eine Statue des Malteser Falken, und das aus gutem Grund:– der legendäre Regisseur schwang beim Film -Noir- Klassiker „Die Spur des Falken“ mit Humphrey Bogart das Regie-Zepter .

Die Filmstars(„Wonder Woman“) sind Tante und Onkel – eine echte Kino-Dynastie. Jack Hustons bekannteste Rolle ist der Kriegsveteran in der Serie „Boardwalk Empire“. Er glänzte als „Ben Hur“, in „American Hustle“ und „House of Gucci“. Und nun in, der Serie über eine in einem Paralleluniversum existierende düstere Version von Spider-Man – und zwar als Privatdetektiv im New York der Dreißiger (gespielt von Nicolas Cage).

Huston gibt Bodyguard Flint Marko, der zugleich der Sandman ist und seinen Körper zu Sand verwandeln kann und seine Arme zu gigantischen Fäusten. Die meisterhafte Serie startet am 27.5. au





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jack Huston Spider-Noir Boardwalk Empire House Of Gucci Al Pacino Humphrey Bogart Nicolas Cage Film Noir Kriegsveteran Privatdetektiv Paralleluniversum Sandman New York Der Dreißiger Superhelden Superkraft Talente Filmheld Bösewicht Jean Reno Humor Lebenserfahrung Komik Film Familie Rolle Statue Regie-Zepter Klassiker Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York Dreißiger Paralleluniversum Düstere Version Spider-Man New York

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New York Knicks perfektieren vierte Serie und warten auf FinaleinzugNach zehn Siegen in Serie und vier Matchbällen erzielt die New York Knicks endlich einen Tick vor dem Finale in die richtige Richtung. Bostons Celtics und Milwaukshees Bucks stehen im Weg, die Knicks werden es aber schaffen.

Read more »

Yamal, Inès Garcia und Griechenland: Spekulationen über eine neue Liebesbeziehung heizen sich anUnklar bleibt, ob diese neue Romanze in den kommenden Wochen offiziell gemacht wird, da Yamal selbst seine Rolle in der angeblichen Beziehung bislang nicht öffentlich kommentiert hat.

Read more »

Neue ORF-Direktorwahl: politische Einflussnahme und TransparenzDie Debatte um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der ORF-Direktorwahl und die Rolle politischen Einflusses in diesem Prozess.

Read more »

Serie A: Conte verlässt Napoli, Milan verpasst CL-QualifikationNapoli-Trainer Antonio Conte hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem sein Team mit 1:0 gegen Udinese gewonnen hatte. Er hatte mit den Süditalienern 2025 die Meisterschaft und 2026 den Cup geholt. Für die Champions League ist die SSC Napoli qualifiziert, hinter Meister Inter Mailand, aber vor AS Roma und erstmals auch Como. Die AC Milan unterliegt Cagliari zu Hause und muss mit der Europa League vorliebnehmen.

Read more »