IWF fordert tiefgreifende Strukturreformen und Pensionskürzungen für Österreich

Der Internationale Währungsfonds kritisiert das österreichische Budget und warnt vor den Folgen des demografischen Wandels sowie einer zu hohen Nettoersatzrate bei Pensionen.

Der Internationale Währungsfonds hat im Rahmen seines jährlichen Besuchs in Österreich eine deutliche Kritik an der aktuellen Finanzpolitik der Bundesregierung geäußert. Insbesondere das sogenannte 'Doppelbudget' wird von den Experten des IWF als unzureichend bewertet, da es zu wenig langfristige Strategien enthalte, um die fiskalische Stabilität des Landes dauerhaft zu sichern.

Geoff Gottlieb, der die Gruppe der Wirtschaftsforscher leitete, betonte, dass die getroffenen Maßnahmen zwar in die richtige Richtung weisen, jedoch bei weitem nicht ausreichen würden. Ein zentraler Kritikpunkt ist das aktuelle Defizit, welches bei etwa vier Prozent liegt. Laut den Empfehlungen des IWF sollte dieser Wert auf maximal zwei Komma fünf Prozent gesenkt werden, um eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Ohne tiefgreifende strukturelle Reformen bleibe das Risiko hoch, dass die öffentliche Verschuldung in einer instabilen Phase weiter ansteige.

Im Zentrum der Diskussion steht die drängende Problematik des demografischen Wandels, der in Österreich bereits voll wirksam ist. Gottlieb warnt davor, dass die steigenden Kosten für Pensionen, Gesundheit und Pflege nicht durch weitere Steuererhöhungen finanziert werden können, da die Abgabenquote in Österreich bereits eine der höchsten in ganz Europa ist. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu erhalten, müsse die Belastung durch Abgaben vielmehr gesenkt werden. Der IWF schlägt daher ein dreistufiges Modell zur Stabilisierung der Altersvorsorge vor.

Erstens sollten die Anreize für einen vorzeitigen Pensionsantritt drastisch reduziert werden. Zweitens müsse das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise angehoben werden. Drittens empfiehlt der Ökonom eine Senkung der Nettoersatzrate. Mit einer Quote von circa siebenundachtzig Prozent ist Österreich im internationalen Vergleich extrem großzügig, während der OECD-Schnitt bei dreiundsechzig Prozent und der Wert in Deutschland bei nur dreiundfünfzig Prozent liegt.

Zwar verhindert dies effektiv die Altersarmut, belastet jedoch den Staatshaushalt massiv. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kritik betrifft die Auswirkungen der hohen staatlichen Pensionen auf das private Sparverhalten. Laut Gottlieb führt die hohe Nettoersatzrate dazu, dass viele Bürger kaum Anreize sehen, privat für das Alter vorzusorgen. Dies habe negative Folgen für den heimischen Kapitalmarkt, da weniger privates Kapital für Investitionen zur Verfügung stehe.

Ein funktionierender Kapitalmarkt würde wiederum die Produktivität der Unternehmen steigern und so den langfristigen Wohlstand sichern. Parallel dazu äußerte sich der IWF skeptisch gegenüber der Strategie, Lohnabschlüsse dauerhaft unter der Inflationsrate zu halten. Zwar sei dies kurzfristig zur Senkung der Lohnstückkosten sinnvoll gewesen, doch langfristig müsse die Wettbewerbsfähigkeit durch eine Steigerung der Produktivität und nicht durch Lohnzurückhaltung erreicht werden. Hier sieht der IWF insbesondere in der übermäßigen Bürokratie und den strengen Regulierungen ein Hindernis.

Die bestehende Gewerbeordnung wird als Beispiel angeführt, welche etablierte Firmen schütze, aber den Markteintritt für innovative neue Betriebe erschwere. Abschließend blickt der IWF auf die allgemeine wirtschaftliche Lage Österreichs. Zwar wird eine leichte Erholung nach zwei Jahren der Rezession festgestellt, doch die Wirtschaft bleibt äußerst anfällig für externe Schocks. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere der Krieg im Nahen Osten, könnten die Erholung dämpfen, da steigende Energie- und Treibstoffpreise den privaten Konsum belasten.

Für das Jahr zweitausendsechsundzwanzig prognostiziert der IWF ein bescheidenes Wachstum von lediglich null Komma sieben Prozent, während die Inflation bei etwa zwei Komma fünf Prozent liegen dürfte. Dies liegt über den ursprünglichen Prognosen. Die Botschaft des IWF ist daher eindeutig: Österreich muss den politischen Willen aufbringen, schmerzhafte, aber notwendige Reformen im Bereich der Sozialsysteme und der Wirtschaftsregulierung umzusetzen, um nicht in eine langfristige Stagnation zu geraten und die fiskalische Souveränität zu bewahren





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