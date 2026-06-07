Karl Knill, IV-Präsident, kritisiert das geplante Doppelbudget des Finanzministers Markus Marterbauer (SPÖ) als unzureichend. Er schlägt vor, ein Null-Budget zu setzen und eine radikale Reform des Landes durchzuführen.

Der IV-Präsident, Karl Knill , kritisiert das geplante Doppelbudget des Finanzministers Markus Marterbauer (SPÖ) als unzureichend. Knill glaubt, dass das Budget die Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft und deren Auswirkungen nicht genügend berücksichtigt.

Er schlägt vor, ein Null-Budget zu setzen, was jedoch ein Einsparungspotenzial von 15 Mrd. pro Jahr erfordern würde. Knill glaubt, dass die Politik den Menschen nicht die Wahrheit über die kritische Situation des Landes sagt. Er fordert eine radikale Reform des Landes, bei der die großen Brocken wie Bildung, Gesundheit, Föderalismus und Pensionen angegangen werden müssen. Dazu müsste das Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden.

Knill schwebt vor, das Pensionsantrittsalter bis 2040 auf 68 Jahre anzuheben. Er sieht beim Budget 'Licht und Schatten', wobei die Lohnnebenkostensenkung um einen Prozentpunkt einen Vorteil für den heimischen Wirtschaftsstandort bringt, aber die Senkung von 3,7 Prozent im Familienlastenausgleichsfonds als Schatten bezeichnet. Diese Senkung würde den Unternehmern teils selber bezahlt werden müssen





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Doppelbudget IV-Präsident Karl Knill Null-Budget Reform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die guten Geschäfte der Gebrüder KnillDavid Freudenthaler berichtet seit 2020 für den Economist der „Presse“. Der gebürtige Oberösterreicher setzt seine Schwerpunkte auf Innovation, Industrie und Handel sowie volkswirtschaftliche Themen. Von 2024 bis 2025 war er für die „Presse“ als Deutschland-Korrespondent in Berlin tätig.

Read more »

Sorgen um Lennart Karl: Verletzung im Abschlusstraining vor letztem WM-TestspielDer deutsche Nationalspieler Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen die USA verletzt. Die Schwere der Verletzung ist noch unklar, eine Untersuchung im Krankenhaus soll Aufschluss geben. Ob der 18-Jährige für die WM zur Verfügung steht, ist derzeit offen.

Read more »

Lennart Karl verpasst WM wegen MuskelbündelrissesDer 18-jährige Supertalent Lennart Karl verpasst die Fußball-Weltmeisterschaft wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel. Er ist nicht der einzige Fußballer, der wegen einer Verletzung das Turnier verpasst.

Read more »

IV-Präsident Knill fordert höheres Pensionsantrittsalter und ambitionierteres SparprogrammIV-Präsident Georg Knill kritisiert den Budgetkurs der Regierung und spricht sich für ein Nulldefizit sowie eine schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters bis 2040 aus. Zudem bemängelt er hohe Lohn- und Energiekosten, Bürokratie und den Entwurf zur EU-Lohntransparenzrichtlinie.

Read more »