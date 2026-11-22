Die Industriellenvereinigung Niederösterreich prognostiziert steigenden Energiebedarf und warnt vor Standortnachteilen. Hohe Preise und Bürokratie behindern die Dekarbonisierung.

Die Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ) sieht die Wirtschaft in der Region vor enormen Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer klimafreundlichen Produktion. Der Spagat zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit wird durch extrem hohe Energiekosten und komplexe Umstellungsprozesse massiv erschwert. Als direkte Folge dieser Rahmenbedingungen warnt die Interessenvertretung vor einer potenziellen Abwanderung von Unternehmen in das Ausland, was die wirtschaftliche Stabilität der Region gefährden könnte.

Steigender Energiebedarf bis 2040

Prognosen der Industriellenvereinigung Niederösterreich deuten auf einen signifikanten Anstieg des Energieverbrauchs in der Industrie bis zum Jahr 2040 hin. Derzeit wird der Stromverbrauch bei fünf Terawattstunden pro Jahr veranschlagt, wobei zukünftig mit rund 6,5 Terawattstunden zu rechnen ist. Parallel dazu dürfte der Bedarf an Erdgas von aktuellen 5,8 Terawattstunden auf 7,5 Terawattstunden wachsen. Diese Entwicklung betrifft besonders die energieintensiven Branchen wie die Chemie-, Papier- und Zementindustrie, die aufgrund ihrer Produktionsprozesse vor spezifischen Herausforderungen stehen.

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Rolle von Erdgas und Alternativen

Der IV NÖ Präsident explains that natural gas remains indispensable for many energy-intensive operations for the foreseeable future. Alternative energy sources are currently not available in sufficient quantities or at competitive prices to fully replace gas-based production methods. However, the energy transition also presents opportunities, particularly for processes requiring lower production temperatures where companies can increasingly rely on electricity. Wind and solar energy show significant potential, yet many businesses hesitate to invest due to high electricity prices, network costs, and taxes that make investments difficult to calculate.

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Ausbau der Infrastruktur notwendig

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen betont Stefan Szyskowitz, Vorstandssprecher von EVN, dass Dekarbonisierung und industrielle Wertschöpfung nur gemeinsam gelingen können. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die Stromnetze und Speichermöglichkeiten weiter auszubauen, um eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Hohe Nebenkosten bei der Stromerzeugung und复杂的 administrative Verfahren machen es für Betriebe schwer, in moderne, umweltfreundliche Technologien zu investieren. Daher fordert die IV NÖ vom Bund schnellere Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie, um die Energiewende effektiv voranzutreiben.

Politische Forderungen für den Standort

Die zentralen Forderungen der Studie zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Niederösterreich zu sichern. Der Bund soll die Stromnebenkosten senken und wettbewerbsfähige Industriestrompreise ermöglichen, um die Energiewende ohne Gefährdung des Wirtschaftsstandorts umzusetzen. Nur durch eine Kombination aus politischer Unterstützung, infrastrukturellen Investitionen und marktbasierten Anreizen kann der Spagat zwischen Klimazielen und wirtschaftlichem Überleben gelingen. Die IV NÖ bleibt daran interessiert, die Interessen der niederösterreichischen Industrie in diesen Debatten konsequent zu vertreten und konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Betriebe zu erwirken.