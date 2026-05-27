Italiens oberstes Gericht entscheidet über Leitungswasser in Hotels

Italiens oberstes Gericht hat einem Rechtsstreit zwischen einer Urlauberin und einem italienischen Luxushotel ein Ende gesetzt. Die Frau hatte sich über ein Glas Leitungswasser zum Abendessen geärgert und hatte daher vor Gericht geklagt.

Italiens oberstes Gericht hat einem Rechtsstreit zwischen einer Urlauberin und einem italienischen Luxushotel ein Ende gesetzt. Die Frau hatte sich über ein Glas Leitungswasser zum Abendessen geärgert und hatte daher vor Gericht geklagt.

Der Kassationsgerichtshof in Rom entschied nun, dass Gäste in Restaurants und Hotels keinen Anspruch auf Wasser aus dem Hahn haben. Der Rechtsstreit begann bereits Weihnachten 2019 in einem Fünf-Sterne-Hotel in den Dolomiten. Die Urlauberin hatte ein Halbpensionspaket gebucht, Getränke waren jedoch nicht inklusive. Beim Abendessen bat sie mehrfach um ein Glas Leitungswasser, doch das Hotel blieb konsequent und bot ihr nur Flaschen mit Mineralwasser an.

Die Touristin zog daraufhin vor Gericht und verlangte rund 2.700 Euro Entschädigung wegen zusätzlicher Kosten und persönlicher Unannehmlichkeiten. Die Richter ließen jedoch die Klage in mehreren Instanzen abblitzen, was das oberste Gericht auf den Plan rief. Der Kassationsgerichtshof stellte nun klar, dass im italienischen Recht keine Vorschrift existiert, die Restaurants oder Hotel verpflichtet, Leitungswasser auszuschenken. Der jeweilige Betrieb entscheidet daher darüber, ob ein Gast Leitungswasser bekommen kann oder nicht. Die Schadenersatzansprüche der Touristin schlossen die Richter daher aus





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