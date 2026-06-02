Italienischer Strukturwandel: 700 000 Industriearbeitsplätze verloren, gleichzeitig 2 Millionen neue Stellen in Dienstleistungssektoren geschaffen

Der Jahresbericht von Istat zeigt, dass Italien zwischen 2007 und 2024 rund 700.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren hat, während fast 2 Millionen Stellen in Bereichen wie Gesundheit, Wissenschaft und Gastgewerbe entstanden sind. Der Bericht diskutiert die Auswirkungen auf Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Italien hat in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten einen tiefgreifenden Strukturwandel erlebt, der sich besonders im Verlust von Arbeitsplätzen in den Kernindustrien zeigt. Laut dem Jahresbericht des italienischen Statistikamtes Istat, der die Entwicklung auf Basis der jährlichen Arbeitseinheiten analysiert, gingen zwischen 2007 und 2024 in der Industrie rund 700.000 Stellen verloren.

Die gravierendsten Rückgänge verzeichnete die Textil- und Bekleidungsindustrie, wo fast 235.000 Arbeitsplätze - ein Rückgang von knapp 40 % - abgezogen wurden. Auch die Holzindustrie, die Produktion nichtmetallischer Mineralprodukte sowie die Gummi‑ und Kunststoffverarbeitung verloren stark an Beschäftigten, da sie zunehmend vom Konkurrenzdruck aufstrebender Volkswirtschaften bedrängt wurden. In der Folge schrumpfte die industrielle Beschäftigung nicht nur in den traditionellen Fertigungssektoren, sondern traf auch den Einzelhandel, der rund 300.000 Stellen einbüßte, sowie die öffentliche Verwaltung, die über 225.000 Arbeitsplätze verlor.

Gleichzeitig entstanden jedoch neue Beschäftigungschancen in anderen Bereichen, sodass sich ein positiver Gesamtsaldo von etwa 600.000 Arbeitsplätzen errechnete. Besonders dynamisch wuchsen das Gesundheits‑ und Sozialwesen, das fast 500.000 zusätzliche Stellen schuf. Auch die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen verzeichneten einen Zuwachs von mehr als 400.000 Arbeitsplätzen, ebenso wie das Beherbergungs‑ und Gaststättengewerbe. Dieser Trend verdeutlicht, dass die italienische Wirtschaft von einer produktionsorientierten zu einer dienstleistungsintensiven Struktur übergegangen ist.

Istat weist jedoch darauf hin, dass dieser Wandel nicht nur die Beschäftigungszahlen beeinflusst hat, sondern auch das Produktivitätswachstum der Gesamtwirtschaft gedämpft hat, da viele der neuen Arbeitsplätze in Bereichen mit geringem oder sogar negativem Produktivitätszuwachs entstanden sind. Die Folgen dieses strukturellen Wandels sind vielschichtig. Während Italien nach Deutschland das zweitstärkste Industrieland der EU bleibt - gemessen an der industriellen Wertschöpfung - hat die Branche vor allem im mittelständischen Segment nach wie vor Stärke.

Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Automatisierungstechnik, der Fahrzeugzulieferindustrie, der Chemie, der Lebensmittelverarbeitung, der Möbelherstellung sowie der Textil‑ und Modeindustrie tragen nach wie vor wesentlich zur Wertschöpfung bei. Dennoch hat die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus der Industrie in arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche die Produktivität belastet und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit geschwächt. Um die langfristige Stabilität zu sichern, ist ein gezielter Politikansatz nötig, der sowohl die Innovationsfähigkeit der Industrie stärkt als auch die Qualifizierung der Arbeitskräfte in den wachsenden Dienstleistungssektoren fördert.

Nur so kann Italien die Balance zwischen Beschäftigungswachstum und produktivem Wirtschaftswachstum wiederherstellen





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