Italien schlägt Frankreich in Mailand - Squadra Azzurra übernimmt Gruppenführung

Italien besiegt Frankreich mit 3:1 und übernimmt die Nations-League-Gruppenführung. Spanien und England sichern ebenfalls ihre Top-Platzierungen mit Siegen.

Die italienische Nationalmannschaft hat in Mailand einen deutlichen 3:1-Sieg gegen Frankreich errungen. Mit diesem Ergebnis fügte Teamchef Zinedine Zidane die erste Niederlage in seiner Amtszeit zu. Die Squadra Azzurra feiert daraufhin einen großen Erfolg, während das französische Team einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen musste.

Italien übernimmt Gruppenführung in Mailand

Durch den Sieg übernahm Italien in der Nations-League-Gruppe A1 den ersten Platz in der Tabelle. Italien hält nun wie Frankreich zehn Punkte, während Belgien nur einen Zähler dahinter mit neun Punkten rangiert. Belgien sicherte sich diesen Platz durch einen 2:1-Sieg gegen die Türkei, bei dem Kevin De Bruyne und Charles De Ketelaere die Tore erzielten.

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Francesco Pio Esposito bestimmte das Geschehen für Italien entscheidend. Er traf in der 26. und in der 75. Minute per Strafstoß. Davide Frattesi erhöhte in der 63. Minute auf das Endergebnis von 3:1. Michael Olise hatte für Frankreich in der 10. Minute zwar das 0:1 erzielt, doch konnte dies den Lauf der Dinge nicht mehr stoppen.

Spanien und England dominieren ihre Gruppen

Neben Italien feierten auch Spanien und England große Triumphe. Weltmeister Spanien besiegte Tschechien im Auswärtsspiel mit 2:0. Alex Baena traf in der 39. Minute per Elfmeter, und Marc Pubill stellte in der 96. Minute der Nachspielzeit den endgültigen Sieg her. Spanien hält bei 15 Punkten die Tabellenführung.

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England gewann das Parallelspiel gegen Kroatien mit 2:1. Morgan Rogers und Harry Kane, der in der 64. Minute vom Elfmeter traf, sorgten für die Three Lions. Kroatien hatte zuvor durch Petar Sucic in der 59. Minute aufgeholt, konnte aber den Aufstieg nicht mehr erreichen. England hält bei zwölf Punkten.

Arda Güler und weitere Highlights der Partie

Der letzte Spieltag der Gruppenphase findet am kommenden Sonntag statt. Die Türkei unterlag Belgien mit 1:2, wobei Arda Güler mit einem Traumfreistoß zwar ein Tor erzielte, dies jedoch für den Sieg nicht reichte. Italien muss nun in Belgien antreten, während Frankreich in Mailand auf die punktlose Türkei trifft.

Die Gruppensieger und die Zweitplatzierten steigen direkt ins Viertelfinale auf. Die Spannung ist daher in allen Gruppen hoch. Am Sonntag findet in Madrid das Match zwischen Spanien und England statt, welches als echter Kracher zwischen zwei Fußball-Großmächten erwartet wird.

Für Italien ist der Sieg ein wichtiger Schritt zur Qualifikation. Die Mannschaft zeigte in Mailand eine starke Leistung und nutzte die Chancen präzise. Francesco Pio Esposito und Davide Frattesi erwiesen sich als entscheidende Akteure.

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Frankreich hingegen muss nun nachlegen. Mit Zinedine Zidane an der Seitenwand steht das Team unter Druck. Die Niederlage ist ein Weckruf für die Squadra Bleue. Die nächsten Spiele in der Nations League werden entscheidend für die weitere Karriere der Trainer und Spieler sein.