Italien hofft auf 'klare Entscheidung' des Europäischen Gerichtshofs in Brenner-Protest-Angelegenheit

Italien hofft auf eine 'klare Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs' in der Angelegenheit der Brenner-Proteste. Die Lega von Matteo Salvini kritisiert die Aktion als 'ideologisch motiviert'. Auf italienischer Seite wächst der Unmut über die Haltung Österreichs in Bezug auf die Totalsperre am Brenner am Samstag.

Italien hofft auf eine 'klare Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs' in der Angelegenheit der Brenner-Proteste . Die Lega von Matteo Salvini kritisiert die Aktion als 'ideologisch motiviert'.

Auf italienischer Seite wächst der Unmut über die Haltung Österreichs in Bezug auf die Totalsperre am Brenner am Samstag. Das Büro von Verkehrsminister Matteo Salvini zeigt 'Besorgnis und großes Missfallen' gegenüber einem Schreiben von Verkehrsminister Peter Hanke. Darin verwies Hanke auf die begrenzten Möglichkeiten seines Ministeriums, gegen die angekündigte Protestaktion vorzugehen. Salvini vertraut nun auf eine 'klare Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs' im laufenden Verfahren nach der Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen.

Aus Sicht der italienischen Regierung dürfen Umweltargumente nicht dazu genutzt werden, den Waren- und Personenverkehr über die wichtige Alpenroute unverhältnismäßig einzuschränken. Hanke selbst hatte sich zuletzt wenig angetan von der Protestaktion gezeigt und mahnte die 'Vernunft der Veranstalter' an. Die Brenner-Demo verärgert auch norditalienische Unternehmer. Die Präsidentin des Unternehmerverbands 'Confindustria Belluno Dolomiti', Lorraine Berton, bezeichnet die Blockade als 'schwerwiegenden Präzedenzfall', der politische Entscheidungsträger auf höchster Ebene zum Handeln veranlassen müsse





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