Italien hat als erstes großes EU-Land Teslas Fahrassistenzsystem TAD zugelassen. Dies ebnet den Weg für die bevorstehende EU-weite Entscheidung im Dezember.

Italien hat als erstes großes Land in der Europäischen Union das Fahrassistenzsystem " Tesla Assisted Driving" (TAD) vorläufig genehmigt. Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini gab am Freitag die Freigabe der Technologie des US-amerikanischen Elektroautoherstellers bekannt. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Akzeptanz hochautomatisierter Fahrsysteme innerhalb des europäischen Marktes und setzt einen starken politischen Impuls für die weitere Entwicklung der Mobilitätstechnologien auf dem Kontinent.

Erste große EU-Zulassung für Tesla TAD-System

Die vorläufige Genehmigung durch Italien eröffnet Tesla erstmals den Zugang zu einem der größten Automobilmärkte der Welt für dieses spezifische System. Das System, das zuvor unter der Bezeichnung "Full Self-Driving" (FSD) bekannt war, erlaubt es Fahrern, ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen, solange sie den Verkehr weiterhin ständig im Auge behalten. Der Fahrer muss jederzeit bereit sein, in die Fahrkontrolle einzugreifen, wenn die Situation es erfordert. Es handelt sich bei der aktuellen Technologie nicht um ein vollständig autonomes Fahren ohne menschliche Überwachung, sondern um ein fortschrittliches Assistenzsystem.

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Technische Prüfung und politische Unterstützung

Verkehrsminister Matteo Salvini betonte auf der sozialen Plattform X, dass der Entscheidung eine umfassende technische Prüfung der Umsetzbarkeit vorausgegangen sei. Er charakterisierte die Genehmigung als einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Innovation, Technologie und der Mobilität der Zukunft. Diese klare Positionierung der italienischen Regierung zeigt den politischen Willen, technologische Fortschritte in der Fahrzeugindustrie nicht zu behindern, sondern aktiv zu unterstützen und in das nationale Verkehrsrecht zu integrieren. Tesla selbst bestätigte die Nachricht ebenfalls auf X und veröffentlichte ein Video, das ein Fahrzeug mit aktiviertem Assistenzsystem bei der Fahrt durch die Straßen Roms zeigt.

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Prozess für die EU-weite Zulassung im Dezember

Trotz der italienischen Zustimmung steht eine flächendeckende EU-weite Zulassung noch aus. Diese wird für den Dezember bei der nächsten Sitzung des Technical Committee - Motor Vehicles (TCMV) der EU erwartet. Für eine solche EU-weite Genehmigung ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Das bedeutet konkret, dass mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen und diese Staaten zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Damit eine solche Mehrheit zustande kommt, ist die Beteiligung großer Industrienationen wie Deutschland, Frankreich und Italien entscheidend.

Bereits bestehende Zulassungen in kleineren EU-Staaten

Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla sein System in Europa betreibt. In mehreren kleineren EU-Staaten ist das System bereits zugelassen oder anerkannt. Nach einer ersten Genehmigung in den Niederlanden im April folgten litauische, lettische und estnische Behörden. Auch Dänemark, Belgien, Kroatien, Slowenien, Tschechien, die Slowakei und zuletzt Finnland haben den Betrieb erlaubt. Diese Kette von Einzelgenehmigungen ermöglicht es Tesla, seine Technologie bereits jetzt in weiteren europäischen Märkten anzubieten, noch bevor die umfassende EU-Entscheidung getroffen ist. Dies unterstreicht die dezentrale Natur der aktuellen Regulierung, die nationale Spielräume lässt, während die EU-Kommission eine einheitliche Lösung anstrebt.