Italian Carabinieri Arrest 12 Suspects in Major Environmental Crime

A major environmental crime investigation led by the Anti-Mafia Division of the Trient Prosecutor's Office resulted in the arrest of 12 suspects and the detention of three Austrian citizens. The operation, named 'Carbone delle Alpi' (Coal of the Alps), involved over 100 police officers and targeted illegal waste trafficking originating from South Tyrol and spreading across Europe. The investigation revealed the conversion of hazardous waste from power plants into products such as grill charcoal, fertilizers, and construction materials, which were sold to consumers, including in Austria. The environmental chemist Helmut Burtscher-Schaden from the environmental organization GLOBAL 2000 expressed concern about the potential health and environmental risks associated with the use of these products, particularly the presence of dioxins and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the waste. The use of these products in grill briquettes, where they are burned, poses a particular risk due to the release of PAHs and dioxins into the air, which can be inhaled and potentially enter the food chain. Andrea Morawetz from the consumer information organization VKI stated that they would monitor the situation and support affected individuals in pursuing their rights. The Italian Minister for Environment and Energy, Gilberto Pichetto Fratin, emphasized the importance of the operation as a strong signal in the fight against environmental crimes and the protection of the environment, public health, and fair competition between businesses.

Unter Regie der Anti-Mafia-Direktion der Staatsanwaltschaft Trient strömten 100 italienische Carabinieri aus und nahmen zwölf Verdächtige fest. Auch für drei Österreicher klickten die Handschellen. Eine Bande soll von Südtirol aus mit Giftasche Profit gemacht haben.

Die Operation lief unter dem klingenden Namen „Carbone delle Alpi“ („Kohle der Alpen“) und ging generalstabsmäßig über die Bühne. Mehr als 100 Beamte schwirrten dabei zeitgleich aus. Im Visier der Untersuchung von der Anti-Mafia-Direktion der Staatsanwaltschaft Trient: illegaler Abfallhandel im großen Stil, der direkt von Südtirol ausging und sich über ganz Europa verzweigte. Dabei wurden umweltschädliche Abfall-Rückstände aus Fernheizwerken in andere Produkte umgewandelt.

Diese Giftpakete landeten schließlich als Grillkohle, Dünger und Baustoffe in den Regalen zum Kauf für Konsumenten – auch in Österreich. Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000: „Falls sich die Vorwürfe bestätigen, ist das ein gravierender Umwelt- und Gesundheitsskandal. Die in den Ermittlungsakten genannten Schadstoffe, insbesondere Dioxine sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind gesundheitlich hochproblematisch und in der EU streng reguliert.

“ Besonders besorgniserregend erscheint der mögliche Einsatz in Grillbriketts. Beim Verbrennen schadstoffhaltiger Materialien werden PAK und Dioxine freigesetzt. Besonders der mögliche Einsatz in Grillbriketts sei besorgniserregend, da beim Verbrennen schadstoffhaltiger Materialien PAK und Dioxine freigesetzt und eingeatmet würden. Diese können in Lebensmittel gelangen.

Dioxine reichern sich im Fettgewebe an. Gesundheitliche Folgen zeigen sich oft erst nach Jahren. Mehrere Vertreter dieser Stoffgruppen sind krebserregend. Sollten belastete Aschen über Jahre in Produkte wie Grillbriketts, Düngemittel oder Tierfutter eingeflossen sein, könnte dies ein Gesundheitsrisiko für Konsumenten und Haustiere darstellen.

Andrea Morawetz vom Verein für Konsumenteninformation (VKI): „Wir werden den Sachverhalt beobachten und Betroffene im Bedarfsfall bei der Geltendmachung ihrer Rechte unterstützen.

“ Zu der Operation, in der auch Kroatien eine Rolle spielt, äußerte sich auch Italiens Umwelt- und Energiesicherheitsminister Gilberto Pichetto Fratin: „Es ist ein gewaltiges Signal im Kampf gegen Umweltverbrechen, das grundlegend ist, um Umwelt, öffentliche Gesundheit und fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen zu schützen. “ Als Umweltministerium und als Regierung bekräftigen wir seit jeher unsere Unterstützung für die Ordnungskräfte und die Justiz, die gegen die Öko-Mafien im Einsatz sind.

Sie sind ein grundlegender Pfeiler des Staates beim Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit. Die Grillsaison in Österreich startet jetzt zum Pfingstwochenende wieder durch und Experten mahnen zur Vorsicht: 2025 sind die Verletztenzahlen in Österreich auf den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre gestiegen: Mit 800 Verletzten gab es damit doppelt so viele wie 2016. Gefahrenquelle Nummer eins ist beim Grillen eine Stichflamme! Es können sich explosionsartig meterhohe und weit über 1000 Grad heiße Flammenwände entwickeln.

Grillanzünder sollten aus festen Stoffen bestehen, etwa Zündwürfel. Neben Verbrennungen zählen Stich- und Schnittverletzungen zu den Gefahren. Aber auch Stolpern kann zum Verhängnis werden





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